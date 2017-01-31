Camiler hedefte

ABD Başkanı Donald Trump ırkçı ve İslamofobik rüzgar estirirken dün Kanada’nın Quebec eyaletinde maskeli terörist veya teröristler yatsı namazı kılan cemaate kurşun yağdırdı.

6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanları tedirgin eden saldırının ardından Hollanda’daki 4 büyük camide namaz vaktinde kapıların kilitlenmesi kararlaştırıldı.

Saldırının, Kanada Başbakanı Trudeu’nun, Trump’ın vize yasağına tepki gösterip, “Kapımız açık” şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik seyahat kısıtlamasına tepki olarak “kapımız Müslümanlara açık” mesajı veren Kanada, kanlı terör eylemiyle sarsıldı. Ülkenin Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi. Saldırının ardından tam bir bilgi kirliliği yaşandı. Quebec City Polisi, silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın yakalandığını duyurdu. Ancak daha sonra gözaltına alınanlardan birinin şahit diğerinin ise saldırgan olduğu bildirildi.

AK-47 KALAŞNİKOF KULLANILDI



Yerel basında da bir biri ile çelişkili haberlere yer verildi. Bazı kaynaklarda olayda kalaşnikof marka silah kullanıldığı, 2 saldırganın Laval Üniversitesi öğrencisi oldukları iddia edildi. Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonu ise saldırganların isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Khadir olduğunu ileri sürdü. Ancak polis iddialarla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.



2'Sİ CEZAYİR VATANDAŞI



Cezayir, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kendi vatandaşları olduğunu açıkladı. Saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau'daki cami ve İslami merkezleri çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, “Bu neden burada oluyor? Bu barbarca bir saldırı” dedi.

Justin Trudeau

MÜSLÜMANLAR PARÇAMIZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıyı, “büyük bir şok, öfke ve üzüntü” ile öğrendiğini belirterek, Müslümanların ibadet ve sığınma evine yapılan terör saldırısını kınadığını bildirdi. Trudeau, “ Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin, ülkemizde yeri yoktur” dedi. Dünyadan da saldırıya tepkiler geldi. İslamofobik rüzgarları güçlendiren ABD Başkanı Trump de Kanada Başbakanı'ne taziye dileyenler arasındaydı.

Domuz başı bırakılmıştı



Quebec City İslam Kültür Merkezi, son olarak geçen yıl ramazan ayında da İslamofobik bir saldırıya uğramıştı. Merkezin girişine plastik bir torba ile hediye paketi şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine de “afiyet olsun” anlamına gelen 'Bon apetite' yazısı iliştirilmişti. Olay sonrası konuşan Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, “Quebec City'de Müslümanlara ait dört cami var. Bu merkezlerin her biri yılda en az bir defa bir şekilde saldırıya uğruyor” demişti.



Namaz vaktinde kapılar kilitlenecek



Saldırının ardından ABD'de de camilerde güvenlik önlemleri alındı. İki gün önce ABD'nin Teksas eyaletinde de bir cami yakıldığı için Batıda yaşayan Müslümanlar tedirginlik yaşamaya başladı. Hollanda'da dört büyük caminin yetkilileri acil toplantı yaptı. Toplantıda "ciddi güvenlik kaygıları" nedeniyle ibadet saatlerinde kapıların kilitleneceği kaydedildi.

Yenişafak