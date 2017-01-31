Trump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldı

Trump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı. Eski Başkan Barack Obama döneminde Adalet Bakanı yardımcılığı görevine getirilen Sally Yates, Trump'ın aynı koltuğa aday gösterdiği Jeff Sessions Senato onayı alana dek "vekaleten" bakanlık görevini yürütüyordu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Adalet Bakanlığına vekalet eden Yates'i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığına ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yates’in, Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve sınırlar ile yasa dışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamaları talimatını vermişti.

"OBAMA'NIN ADALET BAKANI"

ABD Başkanı Trump, görevden almadan bir süre önce attığı tweet'te, Yates için, "Obama'nın Adalet Bakanı" ifadesini kullanmıştı.

Yates, Obama döneminde, Adalet Bakanı Loretta Lynch'in yardımcılığı görevini yürütüyordu. Obama'nın görevi Trump'a devretmesi sonrası ise yeni başkanının "isteği" ile vekaleten Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

YERİNE BOENTE GETİRİLDİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions'ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından "siyasi nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini" savundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Boente de “Senatör Sessions onaylanana kadar Başkan Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyarım. Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım” ifadelerini kullandı.