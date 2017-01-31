Süper Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, kendi evi Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u gole boğdu.
Maç 4-0 iken Beşiktaşlı seyirciler, transferi içi İstanbul'a sağlık kontrolüne gelen Demba Ba'ya tezahüratta bulundu. Arena'da maçı tribünden izleyen Demba Ba için klasikleşen şarkısını tribünler hep bir ağızdan söyledi. Beşiktaşlılar böylece yönetimin bu transfer hareketinden memnun olduklarını gösterdi.
Öte yandan Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.
31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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Vodafone Arena'da Demba Ba tezahüratı
Süper Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, kendi evi Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u gole boğdu.
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