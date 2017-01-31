Aykut Kocaman'dan flaş hakem isyanı!

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yaratan sözler! Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Özgür Yankaya'nın yönetime tepki gösterdi.

Aykut Kocaman, penaltılarının verilmediğini söylerken; "Skor tabii ağır. Son dönemlerimizdeki skor kalitemize uymayan bir skor oldu. Kaybetme ihtimalimiz yüksek gözüküyordu. İçeride oynuyorlar, çok iştahlılar ama bu kadar ağır ve farklı bir skor beklentiler dahilinde değildi. 2. gol her şeyi berbat etti. İkinci golün özellikle yapılış şekli, yapılış şekli derken %100 faulden gelen bir gol, bileğine bir müdahale var. Devrenin sonunda %100 bir penaltı verilmedi. Etimiz ne, butumuz ne diyeceğim burada. Nasıl bu maçı çevireceğiz? Zaten kolay gol atan bir takım değiliz. Hakem faciası oldu yine. Ne desek boş. Mesleğimi daha erken sonlandırmama neden olacak bu zayıf hakemler" dedi.