31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim

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Hulusi Akar’ın Kardak kayalıkları bölgesinde yaptığı incelemede, 6 yılda kumpas, kanser hem de cuntacılarla mücadelesinden başarıyla çıkan Tuğamiral Levent Kerim Uça da vardı.
Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim
Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim

Uça, Deniz Harp Okulu’nda alay komutanıyken, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ‘çıkan’ belgeler gerekçe gösterilerek, 22 Ağustos 2011’de ‘darbeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Hapiste kansere yakalandı. Beynindeki ur 5 saatlik bir ameliyatla alındı ancak tüm girişimlere rağmen tahliye edilmedi. Balyoz Davası’ndan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Levent Kerim Uça, 17- 25 Aralık sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Yeniden yargılamada beraat etti ve görevine döndü. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda cuntacılarca rehin alındı. Darbe girişimi başarısız olunca kurtarılan Uça, tuğamiral oldu. Uça, yeni rütbesiyle Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda Güney Görev Grup Komutanı olarak onlarca savaş gemisinin komutasına geçti.

‘BİR DAHA OLMASIN’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla Kardak açıklarına gitmesi Yunan basınında manşetlere çıkarken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Yapılan ciddi ihlaldir” dedi. Pavlopulos, şunları söyledi: “Sadece Yunan karasuları değil Avrupa’nın sınırları da Lozan Antlaşması da ihlal edilmiştir. Umarım gelecekte bir daha tekrarlanmaz. Çünkü böyle bir şeyin sadece ikili değil Türkiye-AB ilişkilerine de etkisi olur. Dost ve komşu ülke Türkiye’ye tarihe, iyi komşuluğa saygı göstermesi gerektiğini söylemek isterim. Dost olduğumuzu söylemek yetmez, kanıtlamamız da gerekir.”

YUNAN BASINI: DÜŞMAN EŞİKTE

Yunan gazeteleri Genelkurmay Başkanı Akar’ın komutanlarla Kardak bölgesine gitmesini manşetlerine taşıdı. Ethnos, ‘Türk komutanlardan Kardak turu... Türkler işi nereye götürüyor’, Elefteros Tipos ‘Ege’de tahrik tiyatrosu’, Dimokratia ‘Düşman kapının eşiğinde’ başlıklarını attı. Atina’da genel kanı, “Türkiye’nin 8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan’a tepki gösterdiği” yönünde.

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