6 yıl sonra ilk siyasi istişare

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez yarın siyasi istişarelerde bulunacak.

Taraflar arasındaki siyasi istişarelere, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem başkanlık edecek. Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin yarın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması bekleniyor.



BAKAN GİDECEK



Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.



ANKARA'DA YAPILACAK



Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamasının ardından Ankara'da yapılacak siyasi istişareler, 2010'dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak.