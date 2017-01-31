31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Memura yıllık izin müjdesi!

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Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları ve yıllık izinlerin devri için için Maliye Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Bakanlık yıllık izin devri için çalışma başlattı.
Memura yıllık izin müjdesi!
Memura yıllık izin müjdesi! Memura yıllık izin müjdesi! Memura yıllık izin müjdesi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, havacılık tazminatına ilişkin kararın yayınlanması, 4/B ve 4/C'ye kadro verilmesi, ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi" taleplerini iletti.

YILLIK İZİN DEVRİ BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplu sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi. Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı'nın yıllık izinlerin devir konusunu da gündeme aldığı öğrenildi.

SABAH

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