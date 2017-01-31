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Aşiretler evet diyecek

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Şırnak’ın en büyük aşiretlerinden Tatar ve Beyan aşiretleri, anayasa referandumunda “Evet” oyu kullanacaklarını açıkladı.
Aşiretler evet diyecek
Aşiretler evet diyecek Aşiretler evet diyecek Aşiretler evet diyecek

Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, “Daha huzurlu günler için hepimiz ‘Evet’ diyeceğiz”, Beyan aşireti lideri Mehmet Ceviz de, “Milletimizin ve Şırnak’ın selameti için ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.

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Referandum için siyasi partiler henüz meydanlara inmeden toplumun çeşitli kesimlerince başlatılan “Evet" kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Şırnak'ın en büyük aşiretlerinden Tatar ve Beyan aşiretleri de referandumda “Evet" oyu vereceklerini açıkladı. Ev, esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştiren Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, Şırnaklılardan memleketin huzuru, refahı, hizmeti ve güvenliği için “Evet" oyu vermelerini isteyerek, “Evet" oranını yüzde 90 oranında çıkmasını arzu ettiğini kaydetti. Tatar, “Bu yüzde 90 çıktıktan sonra memleketimizin hizmeti için gecemizi gündüzümüzü harcayacağız. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

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MİLLETİMİZİN SELAMETİ İÇİN

Tatar'ı evinde ziyaret eden Beyan aşiret lideri Mehmet Ceviz ise “Biz Arslan Bey'in yanında yer alıyoruz. Milletimizin, Şırnak'ın ve ilçelerin selameti için referandumda 'Evet' diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.

Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, anayasa referandumunda

TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI

DSP'nin, 2010'daki olağan kurultayında genel başkan adaylarından Erol Özavcı da anayasa değişikliğine ilişkin referandumda “Evet" kampanyasına destek olmak amacıyla Türkiye turuna çıktı. Özavcı, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda, “Evet kampanyasına destek vermek için Türkiye'yi karış karış gezeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi kalkındırmak için mücadele verdiğini vurgulayan Özavcı, “Ben daha iyi, güçlü bir Türkiye olmasını istiyorum. Eski DSP genel başkanı adayı olarak, vatanımı, milletimi sevdiğim için 'Evet' demek için Türkiye'yi karış karış geziyorum" ifadelerini kullandı.

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50 ŞEHRİ GEZECEK

Referandum sürecinde hava şartlarına bağlı olarak 50'den fazla şehir gezmeyi planlayan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı, “Referanduma Evet" yazısı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla kaplı otomobiliyle Sakarya'ya hareket etti.

 

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