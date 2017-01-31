31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 3°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -8°C Amasya
    • -14°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -8°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 86.238 2.88
  • Altın: 146,384 -1.33
  • Dolar: 3,7934 -1.78
  • Euro: 4,0562 -1.76

Konutta yeni dönem yarın başlıyor

»
Cumhuriyet tarihinde ilk defa özel sektör 240 aya varan vadelerle konut satacak. Faiz oranları taksit sayısına göre yüzde 0.75 ile 0.85 arasında değişecek.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor
Konutta yeni dönem yarın başlıyor Konutta yeni dönem yarın başlıyor Konutta yeni dönem yarın başlıyor

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ev alımını kolaylaştırmak için “20 yıl vade ve düşük faizli kredi” kampanyasına katılacak.

Geliştirici firmaların inisiyatifinde olmak üzere yüzde 0.75 – 0.85 aylık faiz ile yapılacak vadelendirme 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.

Ağustos 2016'da başlatılan kampanyada, yüzde 20 peşinat, yüzde 0.70 faiz oranı ve 120 ay vade ile ev sahibi yapan konut üreticileri vadeyi 240 aya çıkararak bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Bugüne kadar sadece TOKİ tarafından sağlanan 20 yıl vadeli konut satışı, Türkiye'nin en büyük özel gayrimenkul geliştiricileri tarafından da uygulanacak.

20 ay vade kampanyasının 31 Mart’ta sona ermesi planlanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Piyasalar reytingcileri takmadıPiyasalar reytingcileri takmadıÜlkeyi ekonomik bunalıma sokmak için not silahını çekenler hayal kırıklığına uğradı.
Konutta yeni dönem yarın başlıyorKonutta yeni dönem yarın başlıyorCumhuriyet tarihinde ilk defa özel sektör 240 aya varan vadelerle konut satacak. Faiz oranları taksit sayısına göre yüzde 0.75 ile 0.85 arasında değişecek.
Borsada yeni rekorBorsada yeni rekorFitch ve S&P'nin Türkiye aleyhindeki kararlarının ardından dolar ve euro sert şekilde düşerken, borsa son 2 yılın rekorunu kırdı.
Haciz oyunu deşifre edildi!Haciz oyunu deşifre edildi!Dolandırıcılar hiç boş durmuyor ve her gün bir yenisini icat ettikleri yöntemlerle masum insanın hayatını karartıyor.
Dolar kuru ne kadar?Dolar kuru ne kadar?Yeni haftaya 3.87 seviyesinden başlayan dolar öğlen saatlerinde hızlı bir düşüşle 3.83 seviyesinin altını gördü.
​ Güngör Uras: “Kredi notunu yükseltmeye mecburuz”​ Güngör Uras: “Kredi notunu yükseltmeye mecburuz”Ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras, kredi notumuzu düzeltmek mecburiyetinde olduğumuzu, daha önce kırılan notları düzelttiğimizi, ekonomiye önem verdiğimizde notların yine yükseleceğini savundu.
  • Gıda fiyatları için düğmeye basıldı!30 Ocak 2017 Pazartesi 08:29
  • Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor30 Ocak 2017 Pazartesi 08:24
  • Bakanlık destek verdi! Kilosu 1100 lira29 Ocak 2017 Pazar 19:57
  • Gıda fıyatları için 3 aşamalı plan29 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • 'Yapılandırma'da detaylar belli oldu29 Ocak 2017 Pazar 14:00
  • Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor29 Ocak 2017 Pazar 13:45
  • Sülün: Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek29 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi29 Ocak 2017 Pazar 10:10
  • Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?28 Ocak 2017 Cumartesi 16:05
  • Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı28 Ocak 2017 Cumartesi 11:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri