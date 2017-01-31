31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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ABD’li devlerden Trump’a karşı atak

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ABD Başkanı Trump’ın yedi Müslüman ülkeden gelenleri ülkeye sokmama kararına yönelik tepkilere ABD ekonomisini ayakta tutan dev şirketler de dahil oldu.
ABD’li devlerden Trump’a karşı atak
ABD’li devlerden Trump’a karşı atak ABD’li devlerden Trump’a karşı atak ABD’li devlerden Trump’a karşı atak

Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, ABD'li dev şirketler, yeni Başkan Donald Trump'ı protesto etme amacı taşıyan karşı atağa başladı. New York Federal Mahkemesi, kararı askıya almış olsa da ABD ekonomisini ayakta tutan Starbucks, Google, Apple, Microsoft'un da aralarından yer aldığı ABD'li şirketler, mültecilere ve göçmenlere sahip çıkacakları yönünde açıklamalarıyla Trump'ın kararını eleştiriyor. Kahve devi Starbucks, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu. Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, “Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Dünya genelinde internet üzerinden paylaşıma dayalı konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, Trump'ın uyguladığı vize yasağı nedeniyle ABD'ye giremeyenlere ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını açıkladı. Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından bir açıklama yaparak “Açık kapılar ABD'yi bir araya getiriyor, kapıları kapatmaksa ABD'yi daha fazla bölecek" dedi. Mobil üzerinden araç kiralama hizmeti veren Uber de gelecek üç ay boyunca söz konusu karardan olumsuz etkilenen göçmen sürücülerinin finansal kayıplarını karşılayacağını duyurdu. Mobil taksi uygulaması Lyft ise, Trump'ın ilgili kararı nedeniyle Beyaz Saray'a dava açan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) 1 milyon dolar bağışta bulundu. Kâr amacı gütmeyen ACLU, ABD'de bulunan herkesin hiçbir ayrım yapmadan bireysel haklarının korunması için hukuki mücadeleleri ile biliniyor. Kararnameden olumsuz etkilenen çalışanlarına yasal destek vereceğini açıklayan Microsoft'un CEO'su Satya Nadela de, şunları söyledi: “Göçmen bir CEO olarak, göçmenliğin şirketimi, ülkemi ve dünyamızdaki olumlu etkisini tecrübe ettim. Bu konunun yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz."

GOOGLE'DAN ÇALIŞANLARINA TALİMAT

Kararnamenin imzalanmasından hemen sonra çalışanlarına acil bir çağrı yapan Google, tatil vs. nedenlerle ABD dışında olanlara geri gelmeleri yönünde talimat verdi. Kendisi de Hint asıllı olan Google CEO'su Sundar Pichai, yaptığı çağrıda “Kararnamenin, personel seviyesinde neden olduğu maliyeti görmek çok acı verici. Göçmenlikle ilgili görüşlerimizi her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg Twitter'dan yaptığı açıklamada “Kararnamenin etkileri konusunda endişeliyim. ABD'nin gerçekten 'tehdit' oluşturanlara odaklanmasa, mültecilere ve yardıma ihtiyacı olanlara kapısını açması gerekiyor" dedi.

APPLE CEO'SU: DESTEKLEMİYORUZ

Cumhuriyetçi Parti üyeleri ile buluşmak için Washington'da bulunan Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlarına bir mail gönderdi. “Endişelerinizi paylaşıyorum" diyen Cook, kararname ile ilgili “Bu, desteklediğimiz bir politika değil" dedi. Cook ayrıca, “Daha önce de açıkladığımız gibi Apple, göçmenliğin hem şirketimiz hem ülkemiz için çok önemli olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ DAHA GÜVENSİZ HALE GETİRİR

İnternet tabanlı yayın yapan Netflix'in kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hastings de en sert tepkiyi verenlerdendi. Trump'ı Amerikalı olmamakla suçlayan Hastings, Facebook'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Trump'ın Amerikalı olmayan hareketleri Netflix çalışanlarını ve hepimizi incitiyor. Daha da kötüsü bu durum ABD'yi daha güvensiz bir yer yapacak."

Trump'ın danışmanı da karşı çıkıyor

Aynı zamanda Trump'ın danışman ekibinde olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ABD'nin karşılaştığı zorlukların çözümünde en iyi adres olmadığını söyledi ve “Bu karardan olumsuz etkilenenlerin çoğu ABD destekçisi. Herhangi bir yanlış yapmadılar ve reddedilmeyi hak etmiyorlar" dedi. Musk, danışmanlar seviyesinde mutabakat sağlamak ve bunu Trump'a sunmak için çalışacağını aktardı.

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