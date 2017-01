Piyasalar reytingcileri takmadı

Ülkeyi ekonomik bunalıma sokmak için not silahını çekenler hayal kırıklığına uğradı.

Piyasalar, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamaları takmadı. Merkez Bankası'nın birbiri ardına attığı adımlar ve vatandaşın döviz pozisyonlarını artırmayıp tam tersi yükselen fiyatları kar satışları için bir fırsat olarak değerlendirmesi, dolar ve avroda ibreyi aşağı çevirdi. Moody's, Standard & Poor's (S&P) ve Fitch'in birbiri ardına yaptığı not düşüşleri ve olumsuz açıklamalara prim vermeyen piyasalarda borsa haftaya alımlarla başladı. Endeks hızlı alımlarla gün içinde 86 bin 280 puana kadar çıktı. Gün sonu kapanışı da yüzde 2,88'lik artışta 86 bin 238 olarak gerçekleşti. Endeksi sürükleyen hisseler bankacılık, inşaat ve ulaştırma olarak öne çıktı. Nitekim mali endekste artış gün içinde yüzde 3,7'ye kadar çıktı.

Döviz cephesinde de vatandaşın geçen hafta TL karşısında 3,9'a kadar çıkan dolarda ve TL karşısında 4,17'ye kadar çıkan avroda kar satışına geçtiği dile getirildi.



KÂRI GÖREN SATTI



Döviz bürolarının yetkilileri elinde birkaç yüz dolar veya avrosu olan kişilerin dövizlerini bozdurduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın piyasalara ihtiyaç duyduğu TL'yi repo ihalesi düzenlemeyerek vermemesi ve yüzde 11 faizle döviz depo ihalesi açması da dövizdeki düşüşlerde etkili oldu.



EN KÖTÜSÜ FİYATLANDI



Saatler 9.40'ı gösterdiğinde avro en yüksek değer olan 4,1597 seviyelerinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda dolar kurunda ise fiyat 3,8776 seviyelerindeydi. Daha sonra ise gerek Merkez Bankası'nın gerekse vatandaşın dövizde aldığı yeni pozisyonlarla dolar gün içinde 3,8029'a avro 4,04'e kadar geriledi. Dolar günü yüzde 2.22 kayıpla 3,7894'ten avro yüzde 2,54 kayıpla 4,0419'dan tamamladı.



Uzmanlar para ve sermaye piyasalarında en kötü açıklamaların arka arkaya fiyatlandığını bundan sonraki süreçte ise artık daha kötü bir haber gelmesinin beklenmediğini aktardı. Bu nedenle fiyatların dolar bazında ucuz kaldığı ve yabancı yatırımcıların alıma geçtiği söylendi.



OYUNA GELMEYİN



Emeklilik ve yatırım fonlarının mevzuat gereği yatırım yapılabilir ülkelerin hisselerini satın alması gerektiğine de dikkat çekildi. Uzmanlar, “Bu nedenle Türk hisselerine yatırım yapmaktan vazgeçecek olan emeklilik şirketleri de olacaktır. Bunlar borsada sunni fiyat artışları yaratarak yatırımcıyı ellerindeki yüksek fiyatlı hisselere yönlendirebilir. Aynı şey dolar ve avro için de geçerli. Her iki cephede de küçük bireysel yatırımcıların dikkatli olması grekiyor" uyarısında bulundular.



İhaleye 900 milyon dolarlık talep geldi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL depo karşılığı 1 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açtı. 1 hafta vadeli ihalede TL faizi yüzde 11, dolar faiziyse yüzde 0.75'te tutuldu. Döviz depo ihalesine bankalardan 900 milyon dolar talep geldi.



Vatandaş altın alıyor



Döviz bürolarının yetkilileri bozulan dövizlerin ağırlıklı olarak altın yatırımına yöneldiğini söyledi. Vatandaşın altın alımında tercihi ise gram altın oldu. Özellikle 5-10 gramlık altınların satın alındığını belirten uzmanlar, “Vatandaş fiziki altın yatırımını hızlandırdı. Altın fiyatlarındaki her düşüş alım için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor" bilgisini verdi. Nitekim altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altının fiyatı 148,68'den, 146,25'e gerildi.