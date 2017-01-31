3 katlı bina çöktü! Yaralılar var

Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde boş olduğu öğrenilen bir binada çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina çöktüğü sırada cadde üzerinden geçmekte olan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise duvarların altında kalmaktan son anda kurtuldu.