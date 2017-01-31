İnsanlık dışı cinayet kan dondurdu!

Van’da cinsel istismara uğradığı iddia edilen 38 günlük bebeğin vücuduna aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan anne ile birlikte, iki erkek tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde perşembe günü, 38 günlük bir bebek annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli iki erkek tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Bebeğe yapılan muayenede kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlandı.

Hayati tehlikesi bulunan bebek, yoğun bakıma alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne P.T. ile yanındaki iki erkek gözaltına alındı. Bebek, hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine şüpheliler dün, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmak üzere Van 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartıldı. “Çocuğu ya da beden veya ruh bakımdan kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

VALİLİK DOĞRULADI

Olayı doğrulayan Van Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar, tahkikat devam ederken tedavi altında bulunan bebek 27.01.2017 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yakalanarak haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile 30.01.2017 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir.”

VAN BAROSU: ANNESİ CEZAEVİNDEN DOĞUM İZNİYLE ÇIKMIŞ

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Van Baro Başkanı Murat Timur şunları söyledi: “Van’da meydana gelen olayda aralarında çocuğun annesi de dahil üç kişi tutuklandı. Otopsi raporuna göre bebek başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmiş. Otopsi raporunda cinsel istismar bulgularına rastlandı. Olayda tutuklanan annenin daha önce cezaevinde olduğu ve doğum izniyle dışarı çıktığını öğrendik. Bu kadar vahim bir durumla daha önce hiçbirimiz karşılaşmamıştık. 38 günlük bebeğin önce istismara uğraması ve sonra öldürülmesi hepimizi derinden sarstı. Van Barosu olarak olayın takipçisi olacağız.”