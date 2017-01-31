31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Bankalara kredi kartı cezası!

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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket eden bankalara yönelik yasal işlem başlatıldı.
Bankalara kredi kartı cezası!
Bankalara kredi kartı cezası! Bankalara kredi kartı cezası! Bankalara kredi kartı cezası!

Bakan Tüfenkci, bankaların "kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti" adı altında yıllık toplam gelirlerinin yüzde 25'ine denk gelen, 5 milyar lira üzerindeki geliri tüketici hakları mevzuatına aykırı biçimde elde ettiğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Tüfenkci, tüketicilerden ücret, komisyon ve masraf türleri ile ilgili düzenlemelerin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik'le düzenlendiğini anımsattı.

Tüfenkci bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara ilişkin gerekli denetimlerin yapıldığını ifade ederek, tüketici hakem heyetlerinin bankalar tarafından etki altına alındığı iddialarına da yanıt verdi.

"HAKEM HEYETLERİ BAĞIMSIZ"

Tüfenkci, "Tüketici hakem heyetleri, farklı kurumlardan toplam 5 üyeden oluşan tamamen bağımsız karar veren heyetlerdir. Raportör istihdam edilmiş ve başvuru yoğunluğu fazla olan ilçelerde ikinci hakem heyeti kurulması sağlanmıştır.


Bakanlığımız hakem heyeti başkan, üye ve raportörlerine yönelik eğitim, rehberlik faaliyetlerinde, usulüne uygun olarak yapılan tüm tüketici başvurularının kabul edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi hususu vurgulanıyor" değerlendirmesini yaptı

4 AY EK TAKSİT İMKANI

Kamuya olan borçlarını yapılandıranlara sağlanan yeni imkanın detayları belli oldu.

Borcunu yapılandıran ancak ödemelerini süresinde yapmayanlar, ödeme yapmaları gereken tarihten 27 Ocak'a kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemelerini 31 Mayıs'a kadar yaparak, kanundan yararlanacak.

Ocak'tan itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'er ay uzatılacak. Bunun için borçluların başvurması gerekmeyecek.

Uzayan süreler için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak.

BAŞVURULARDA ÜST SINIR 3 BİN 610 TL

İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru üst sınırı 2 bin 400 lira, il hakem heyetlerine başvuru üst sınırı da 3 bin 610 lira olarak uygulanıyor. Yaklaşık 3 yıldır uygulanan aidatsız kart sayısı 4 milyona ulaştı.

Türkiye'de toplam 58 milyon kredi kartının yaklaşık yüzde 6.9'unu aidatsız kredi kartları oluşturuyor. Aidatsız kartların yüzde 90'ı taksit özelliği taşıyor.

KREDİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA UYARISI

Kredi borcu ve kartı yapılandırması konusunda zorluk çıkaran bankalar Meclis gündemine taşındı. Milletvekillerinin bu bankalara yönelik bir soruşturma, ceza uygulaması olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Düzenleme gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi alacağının vadesinin uzatılması suretiyle yeni bir ödeme planına bağlanmasını ifade ediyor. Kanunu takibe düşenler de dahil yönetmelikten önce kullandırılan kredilerin borç bakiyeleri ile kredi kartlarının bu tarih itibariyle mevcut borç bakiyelerini kapsıyor" dedi.

YENİ ASIR

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