Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Türkiye'nin son nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi!
Türkiye'nin 2016 nüfusu açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
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Türkiye'nin son nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi!Türkiye'nin 2016 nüfusu açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
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