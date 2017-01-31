Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM

Milli Gazete'den çok çarpıcı bir haberle okurlarının karşısına çıktı. "Tecrübeyle sabit… Yunanistan için söz konusu ülkemize karşı düşmanlık ise; gerisi teferruat… O halde biz neden hâlâ Kıbrıs’ta masadayız…" diye sordu. İşte o haber..

Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gerilen ilişkiler, Kıbrıs’ta devam eden görüşmeler için de önemli bir gösterge oldu.

Yunanistan’ın Megolaİdea’sından bihaber, Kıbrıs’taki varlığımızı silme girişimlerine ses çıkarmayan, Rum tarafının şımarıklığını sineye çekerek, adayı Rumlara teslim etmekten başka çare yokmuş gibi hareket edenler, bir kez daha Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı hasmane tutumuna şahit oldular. Diplomatlarımızı katleden ASALA’ya destek veren, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine kucak açan Yunanistan, bildiğini okumaya devam ediyor.

BECERİKSİZLİĞİN YANINDA SAFDİLLİK DEĞİLSE NE?

Diplomatik krize sebep olmayı göze alarak FETÖ’cü 8 darbeci askeri ülkemize iade etmeyen, Kardak krizinin yıl dönümünde türlü çirkinliklere imza atan Yunanistan’dan, Kıbrıs konusunda hâlâ iyi niyetli bir adım beklemek, diplomatik beceriksizliğin yanında safdillik değilse ne?

10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ

Masaya oturduğumuz Yunanistan’ın son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı. İade edilmeyen teröristler arasında savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi talimatını veren terörist de bulunuyor.

Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği dönemde Türkiye’nin ve KKTC yönetiminin her türlü tavizkâr tutumuna karşı Rum yetkililerin tavırları kamuoyunu şaşırtıyor. Anastasiadis, “(Türkiyeliler) yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde, zaruri değilse gidecekler” ifadelerini kullanıyor. Rum dini lideri II. Hrisostomos, “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” diyerek adeta meydan okuyor. Üstüne üstlük Yunanistan, 8 darbeci askeri aylardır teslim etmiyor. Avrupa Birliği’ne rest çeken Türkiye ise garip bir şekilde tepki vermiyor, ses çıkarmıyor.

ANASTASİADİS ÇÖZÜM İSTEMİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türk vatandaşlarının AB’nin 4 temel özgürlüğünden yararlanması gerektiği tezini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Rum lider, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının 4 özgürlükten, tüm AB vatandaşları gibi yararlanabilmesi gerektiği açıklamasını yorumlaması istendiğinde, “Sayın Çavuşoğlu’nun bu söylediğini kabul etmemiz mümkün değil. Bu, işgal ordusunun mevcudiyetinden çok daha kötü olur. Bu tür fikirlerle çözüm olamaz” iddiasında bulundu.

PKK VE DHKP-C’NİN HAMİSİ YUNANİSTAN

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın terör örgütlerine verdiği destek tüm dünya tarafından biliniyor. Yunanistan, PKK’nın baş tacı edildiği ülkeler arasında. DHKP-C’nin de Yunanistan’da üç kampı bulunuyor. Bunlar Lavrion, Kinesa ve Dileysi kampları. Bu kamplarda teröristlere bomba, suikast ve sabotaj eğitimi veriliyor. 20 Ocak’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ve AKP il binasına yönelik lav silahlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıyı düzenleyen DHKP-C’li teröristlerin Yunanistan tarafından yıllarca korunduğu biliniyor.

10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ

Masaya oturduğumuz Yunanistan’ın son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı. İade edilmeyen teröristler arasında Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi talimatını veren teröristte bulunuyor. Yunanistan son olarak darbeci 8 FETÖ’cüaskeri Türkiye’ye iade etmemişti.

NÜFUS HEP BU ORANDA KALACAK

Nikos Anastasiadis, 4’e 1 oranına yönelik yaptığı açıklamada, “Nüfus oranında uzlaşılmıştır. 4’e 1, çözümden sonra Kıbrıs vatandaşlığını edinecekleri anlatır. Bir Türk’ün vatandaşlık alabilmesi için önce 4 Yunan’ın vatandaşlık alması gerekir ki demografik nitelik korunsun. Bu minvalde ilk başta yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde gidecekler. 50-55 bin yerleşik Kıbrıs’ta daimi kalacak, geri kalanları çalışma izni alacak ve bu bittiğinde, izin yenilemeleri zaruri değilse gidecekler” diye konuştu.

ÇÖZÜM GÖRMÜYORUM

Kıbrıs Rum dini lideri II. Hrisostomos ise, “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” diyerek meydan okudu. Baf’taki Neapolis Üniversitesi’nde düzenlenen yeni yıl pastası kesme merasiminde konuşan Hrisostomos, “Müzakerelerden iyi bir şey çıkmasını diliyorum, ancak öyle bir şey görmüyorum. Tekrar söyleyeceğim: Çözüm görmüyorum. Biz indirim yapsak bile, halkın onayından geçmeyecek. Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok” dedi.

“GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın firari askerlerle ilgili kararına tepki göstererek, “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız” dedi.

Milli Gazete