31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 7°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 85.973 -0.31
  • Altın: 145,999 0.55
  • Dolar: 3,7852 -0.04
  • Euro: 4,0559 0.26

Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM

»
Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM
Milli Gazete'den çok çarpıcı bir haberle okurlarının karşısına çıktı. "Tecrübeyle sabit… Yunanistan için söz konusu ülkemize karşı düşmanlık ise; gerisi teferruat… O halde biz neden hâlâ Kıbrıs’ta masadayız…" diye sordu. İşte o haber..
Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM

Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gerilen ilişkiler, Kıbrıs’ta devam eden görüşmeler için de önemli bir gösterge oldu.

Yunanistan’ın Megolaİdea’sından bihaber, Kıbrıs’taki varlığımızı silme girişimlerine ses çıkarmayan, Rum tarafının şımarıklığını sineye çekerek, adayı Rumlara teslim etmekten başka çare yokmuş gibi hareket edenler, bir kez daha  Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı hasmane tutumuna şahit oldular.  Diplomatlarımızı katleden ASALA’ya destek veren, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine kucak açan Yunanistan, bildiğini okumaya devam ediyor.

BECERİKSİZLİĞİN YANINDA SAFDİLLİK DEĞİLSE NE?

Diplomatik krize sebep olmayı göze alarak FETÖ’cü 8 darbeci askeri ülkemize iade etmeyen, Kardak krizinin yıl dönümünde türlü çirkinliklere imza atan Yunanistan’dan, Kıbrıs konusunda hâlâ iyi niyetli bir adım beklemek, diplomatik beceriksizliğin yanında safdillik değilse ne?

10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ

vd-076.jpgMasaya oturduğumuz Yunanistan’ın son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı. İade edilmeyen teröristler arasında savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi talimatını veren terörist de bulunuyor. 

Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği dönemde Türkiye’nin ve KKTC yönetiminin her türlü tavizkâr tutumuna karşı Rum yetkililerin tavırları kamuoyunu şaşırtıyor. Anastasiadis, “(Türkiyeliler) yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde, zaruri değilse gidecekler” ifadelerini kullanıyor. Rum dini lideri II. Hrisostomos, “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” diyerek adeta meydan okuyor. Üstüne üstlük Yunanistan, 8 darbeci askeri aylardır teslim etmiyor. Avrupa Birliği’ne rest çeken Türkiye ise garip bir şekilde tepki vermiyor, ses çıkarmıyor.   

ANASTASİADİS ÇÖZÜM İSTEMİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türk vatandaşlarının AB’nin 4 temel özgürlüğünden yararlanması gerektiği tezini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Rum lider, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının 4 özgürlükten, tüm AB vatandaşları gibi yararlanabilmesi gerektiği açıklamasını yorumlaması istendiğinde, “Sayın Çavuşoğlu’nun bu söylediğini kabul etmemiz mümkün değil. Bu, işgal ordusunun mevcudiyetinden çok daha kötü olur. Bu tür fikirlerle çözüm olamaz” iddiasında bulundu.

PKK VE DHKP-C’NİN HAMİSİ YUNANİSTAN

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın terör örgütlerine verdiği destek tüm dünya tarafından biliniyor. Yunanistan, PKK’nın baş tacı edildiği ülkeler arasında. DHKP-C’nin de Yunanistan’da üç kampı bulunuyor. Bunlar Lavrion, Kinesa ve Dileysi kampları. Bu kamplarda teröristlere bomba, suikast ve sabotaj eğitimi veriliyor. 20 Ocak’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ve AKP il binasına yönelik lav silahlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıyı düzenleyen DHKP-C’li teröristlerin Yunanistan tarafından yıllarca korunduğu biliniyor.

10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ

Masaya oturduğumuz Yunanistan’ın son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı. İade edilmeyen teröristler arasında Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi talimatını veren teröristte bulunuyor. Yunanistan son olarak darbeci 8 FETÖ’cüaskeri  Türkiye’ye iade etmemişti.

NÜFUS HEP BU ORANDA KALACAK

Nikos Anastasiadis, 4’e 1 oranına yönelik yaptığı açıklamada, “Nüfus oranında uzlaşılmıştır. 4’e 1, çözümden sonra Kıbrıs vatandaşlığını edinecekleri anlatır. Bir Türk’ün vatandaşlık alabilmesi için önce 4 Yunan’ın vatandaşlık alması gerekir ki demografik nitelik korunsun. Bu minvalde ilk başta yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde gidecekler. 50-55 bin yerleşik Kıbrıs’ta daimi kalacak, geri kalanları çalışma izni alacak ve bu bittiğinde, izin yenilemeleri zaruri değilse gidecekler” diye konuştu. 

ÇÖZÜM GÖRMÜYORUM

Kıbrıs Rum dini lideri II. Hrisostomos ise, “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” diyerek meydan okudu. Baf’taki Neapolis Üniversitesi’nde düzenlenen yeni yıl pastası kesme merasiminde konuşan Hrisostomos, “Müzakerelerden iyi bir şey çıkmasını diliyorum, ancak öyle bir şey görmüyorum. Tekrar söyleyeceğim: Çözüm görmüyorum. Biz indirim yapsak bile, halkın onayından geçmeyecek. Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok” dedi. 

“GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın firari askerlerle ilgili kararına tepki göstererek, “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız” dedi.

Milli Gazete

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayvana ait sanılan kemikler onun çıktıHayvana ait sanılan kemikler onun çıktıAdana'nın Karaisalı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda bulunan konteynerde çıkan yangında 2 kişiyle birlikte yanarak ölen kadının kimliği belirlendi.
Ezana hakaret eden CHP'li Kadıgil gözaltına alındıEzana hakaret eden CHP'li Kadıgil gözaltına alındıTwitter'da ezan üzerinden din düşmanlığı, Kürt düşmanlığı üzerinden ırkçılık yapan CHP PM üyesi Kadıgil'in gözaltına alındığı öğrenildi.
El Bab şehidinin hikayesi yürek burktuEl Bab şehidinin hikayesi yürek burktuDEAŞ'la mücadelede şehit olan uzman çavuş Ayhan Elmacı'nın cenazesine 28 yıldır hiç görmediği annesi geldi.
13 adımda FETÖ’den tutuklanma kriterleri açıklandı13 adımda FETÖ’den tutuklanma kriterleri açıklandıİsimsiz ihbarların delil olarak ele alınmadığı çalışmada, telefonunda ByLock programı tespit edilen kişi için direkt işlem başlatılıyor
Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUMMilli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUMMilli Gazete'den çok çarpıcı bir haberle okurlarının karşısına çıktı. "Tecrübeyle sabit… Yunanistan için söz konusu ülkemize karşı düşmanlık ise; gerisi teferruat… O halde biz neden hâlâ Kıbrıs’ta masadayız…" diye sordu. İşte o haber..
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladıBekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladıBekir Coşkun, bugün kaleme aldığı yazısında evet oyu verecek olan seçmene hakaret yağdırdı.
  • İnsanlık dışı cinayet kan dondurdu!31 Ocak 2017 Salı 10:15
  • 3 katlı bina çöktü! Yaralılar var31 Ocak 2017 Salı 10:02
  • Memura yıllık izin müjdesi!31 Ocak 2017 Salı 09:37
  • Aşiretler evet diyecek31 Ocak 2017 Salı 09:34
  • 6 yıl sonra ilk siyasi istişare31 Ocak 2017 Salı 09:10
  • Kanada'dan terör örgütüne zırhlı araç31 Ocak 2017 Salı 08:55
  • Kardak çıkarmasında dikkat çeken isim31 Ocak 2017 Salı 08:48
  • En güvenli liman Anadolu31 Ocak 2017 Salı 08:46
  • O ülke artık 'İslam Cumhuriyeti’ değil!31 Ocak 2017 Salı 08:11
  • FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı31 Ocak 2017 Salı 07:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri