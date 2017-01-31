31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gelecek dönemde ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz" dedi. Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8 olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılına ilişkin olarak birinci enflasyon raporu sunumunda konuştu.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı. Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi. İç talep göreli olarak zayıf seyrediyor. Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti. İktisadi faaliyette yılın 3.çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi.

DÖVİZ KURU İYİLEŞMEYİ SINIRLADI

Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik. Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı. Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik. 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz piyasaları depoları açtık. Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.

İktisadi faaliyette dördüncü çeyrekte ana eğilimde ılımlı toparlanmaya işaret ediyor. İktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.

Uyguladığımız politikaların piyasaya yansımasını yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonun 2017'de yüzde 8, 2018'de yüzde 6, 2019'da yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini açıkladı.

BİR ÖNCEKİ RAPORDA BEKLENTİ NEYDİ?

Merkez Bankası'nın bir önceki raporunda enflasyon beklentisi 2017 yılı sonu için yüzde 6,5, orta vade için yüzde 5,0 olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyonun geçen yıl yüzde 8,53 olduğunu hesaplamıştı. Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi'nde yılsonu için tüketici fiyatları yüzde 8,48 olarak tahmin edildi.

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