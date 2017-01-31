Milyonlarca emekliye müjde! Bakan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AA'nın sorularını cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milyonlarca emekli tarafından büyük bir merakla beklenen promosyon için ipucu açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, emeklilere promosyon için tarih verdi.Milyonlarca emeklinin detaylarını merakla beklediği promosyon için Müezzinoğlu şartları anlattı.

İşte Müezzinoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum.

Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak.

(Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları) Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi

(Emeklilere banka promosyonu) Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz. Emekliye promosyon ödemeleri Mart ayı itibariyle başlayacak. Promosyon ödemesinin Mayıs ayında tamamlanmasını protokole koyuyoruz.Mayıs'ı geçmeyecek ve taban ücretin altına inmeyecek

(Borçların yeniden yapılandırılması) Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık.

AHİLİK FONU

Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."