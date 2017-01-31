31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 6°C Adana
    • -3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 86.601 0.42
  • Altın: 146,392 0.82
  • Dolar: 3,7793 -0.20
  • Euro: 4,0637 0.45

Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!

»
Esed'in önce komada olduğu ve sonra da öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Suriye iddiaları yalanladı ancak Esad'ın hayatta olduğuna dair bir delil sunamadı.
Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!
Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp! Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp! Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!

Suriye’de son günlerde farklı bir hareketlilik yaşandı. Bir çok farklı medya kuruluşu Esed’in felç geçirdiğini, komada olduğunu ve  öldüğünü iddia etti, rejim iddiaları yalanladı ancak Esed'in günledir ortada olmaması kafaları karıştırdı.

İLK KOMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Yaklaşık 10 gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Esed'in beynin tümörü olduğu ve komada olduğu ileri sürülmüştü.

Esed'le ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı

EL CEZİRE MUHABİRİ: FELÇ GEÇİRDİ

Öte yandan El Cezire  muhabiri Faysal Kasım ise Esed'in felç geçirdiğini ve vücudunun yüzde 70'inin iptal olduğunu anca şuurunun açık olduğunu ileri sürdü. Esed rejimi yanlısı Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esed'in felç geçirdiğini doğruladı.

FRANSA: KORUMASI ÖLDÜRDÜ

Bu aşamada Fransız Gazetesi Le Point 'in 'Esad koruması tarafından öldürüldü' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

RESMİ MAKAMLAR YALANLADI AMA GÜNLERDİR KAYIP

Peş peşe gelen bu iddiaların ardından Suriye'de resmi makamlardan yalanlama geldi ancak Esed’in hayatta olduğuna dair somut bir delil sunulmadı. Üstelik her olayda anında televizyona çıkıp açıklama yapan Esad'ın bu son iddialar karşısında hala ortaya çıkmaması kafaları karıştırdı.

RUS ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

Esad'ın sağlığı ile ilgili tartışmalar sürerken Rus askerlerinin bu süreçte kamu binaları önünde sıkı güvenlik önlemleri alması ve Esed'in kimseyle görüştürülmemesi da iddiaları güçlendirir yönde.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!Esed'in önce komada olduğu ve sonra da öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Suriye iddiaları yalanladı ancak Esad'ın hayatta olduğuna dair bir delil sunamadı.
İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yi 'yeni gerginlik yaratmaması' konusunda uyardı.
ABD’li devlerden Trump’a karşı atakABD’li devlerden Trump’a karşı atakABD Başkanı Trump’ın yedi Müslüman ülkeden gelenleri ülkeye sokmama kararına yönelik tepkilere ABD ekonomisini ayakta tutan dev şirketler de dahil oldu.
S.Arabistan'ın savaş gemisi roketle vurulduS.Arabistan'ın savaş gemisi roketle vurulduYemen'de iktidara karşı İran'ın desteğiyle savaşan Husiler, Sana yönetiminin yanında yer alan Suudi Arabistan'ın savaş gemisini ülkenin batı kıyılarında roketle hedef aldı.
ABD'den BM'ye acil toplantı çağrısı!ABD'den BM'ye acil toplantı çağrısı!ABD, İran'ın balistik füze denemesi yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.
Trump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldıTrump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldıTrump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.
  • Camiler hedefte31 Ocak 2017 Salı 08:24
  • Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!31 Ocak 2017 Salı 08:13
  • Almanlar bu iki fotoğrafı konuşuyor31 Ocak 2017 Salı 08:01
  • Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!31 Ocak 2017 Salı 07:43
  • Obama'dan ABD vatandaşlarına destek!31 Ocak 2017 Salı 07:41
  • 'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı!31 Ocak 2017 Salı 07:24
  • DEAŞ'ın baş celladı Ebu Seyyaf öldürüldü31 Ocak 2017 Salı 07:14
  • Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması30 Ocak 2017 Pazartesi 23:47
  • Trump: Bize çalışanların listesini getirin30 Ocak 2017 Pazartesi 22:45
  • Filistinli çocuklara silahlı tehdit!30 Ocak 2017 Pazartesi 20:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri