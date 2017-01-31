Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!

Esed'in önce komada olduğu ve sonra da öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Suriye iddiaları yalanladı ancak Esad'ın hayatta olduğuna dair bir delil sunamadı.

Suriye’de son günlerde farklı bir hareketlilik yaşandı. Bir çok farklı medya kuruluşu Esed’in felç geçirdiğini, komada olduğunu ve öldüğünü iddia etti, rejim iddiaları yalanladı ancak Esed'in günledir ortada olmaması kafaları karıştırdı.



İLK KOMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ



Yaklaşık 10 gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Esed'in beynin tümörü olduğu ve komada olduğu ileri sürülmüştü.

Esed'le ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı

EL CEZİRE MUHABİRİ: FELÇ GEÇİRDİ

Öte yandan El Cezire muhabiri Faysal Kasım ise Esed'in felç geçirdiğini ve vücudunun yüzde 70'inin iptal olduğunu anca şuurunun açık olduğunu ileri sürdü. Esed rejimi yanlısı Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esed'in felç geçirdiğini doğruladı.



FRANSA: KORUMASI ÖLDÜRDÜ



Bu aşamada Fransız Gazetesi Le Point 'in 'Esad koruması tarafından öldürüldü' iddiası gündeme bomba gibi düştü.



RESMİ MAKAMLAR YALANLADI AMA GÜNLERDİR KAYIP



Peş peşe gelen bu iddiaların ardından Suriye'de resmi makamlardan yalanlama geldi ancak Esed’in hayatta olduğuna dair somut bir delil sunulmadı. Üstelik her olayda anında televizyona çıkıp açıklama yapan Esad'ın bu son iddialar karşısında hala ortaya çıkmaması kafaları karıştırdı.



RUS ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR



Esad'ın sağlığı ile ilgili tartışmalar sürerken Rus askerlerinin bu süreçte kamu binaları önünde sıkı güvenlik önlemleri alması ve Esed'in kimseyle görüştürülmemesi da iddiaları güçlendirir yönde.