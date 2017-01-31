Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!

MEB liseler arası 15 Temmuz konulu hikâye, şiir ve deneme yarışması düzenledi. Birinci olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bir yurtdışı gezisine katılacak.

Milli eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Türk Dil Kurumu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin işbirliğiyle lise öğrencileri arasında "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması düzenledi.

ERDOĞAN'LA GEZİ

Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacının "Gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek" olduğu belirtildi. Birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak.

İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye girenlere üniversite eğitimi boyunca burs sağlanacak. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Sabah