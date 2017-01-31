Firari HDP Van Milletvekili Tuba Hezer Almanya'da ortaya çıktı!

Canlı bomba taziyelerine giden firari HDP'li vekil, Almanya'da referandumdan 'hayır' çıkması için çalışmalar yürütüyor.

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısından sonra soluğu teröristin taziyesinde alan HDP Van Milletvekili Tuba Hezer, başlatılan terör soruşturmalarından önce Avrupa'ya kaçmıştı.

ALMAN POLİSİ UYUYOR

Belçika ve Almanya'da etkinliklere katılan HDP'li Tuba Hezer, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile birlikte başkent Berlin'de referandum çalışmalarına başladı.

TERÖR YUVASINDA REFERANDUMU ANLATTI

HDP'li vekiller, Berlin'de terörist fotoğraflarının asılı olduğu bir terör yuvasında 'hayır' propagandası yaptı.

CHP-HDP BLOKU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra yapılacak referandumda AK Parti ve MHP 'evet' oyu için çalışırken, CHP ve PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için çalışıyor.