31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 7°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 85.973 -0.31
  • Altın: 145,999 0.55
  • Dolar: 3,7852 -0.04
  • Euro: 4,0559 0.26

MHP Mersin il yönetimi görevden alındı

»
MHP Mersin il yönetimi görevden alındı
MHP'de sular durulmuyor. Genel Merkezin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındığı açıklandı.
MHP Mersin il yönetimi görevden alındı MHP Mersin il yönetimi görevden alındı MHP Mersin il yönetimi görevden alındı

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.
 
Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kılıç, alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"Görevimiz süresince dava şuuru gereği hep, ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturunu benimsedik. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadık. Adaletli olmaya özen gösterdik. Görevimiz gereği yaptığımız işler hal ve hareketimizden dolayı bir gün ilahi adalete hesap vereceğimizi hiç bir zaman aklımızdan çıkarmadık. Dava adamı olmanın unvanını şeref madalyası olarak göğsümüzde son nefesimize kadar taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Makamlar, mevkiler geçici, dava adamlığı kalıcıdır. Davamız kadim kültürümüzün bugüne taşınan değerlerimizin bütünüdür. Dava adamlığımız ülkücülüğümüzdür. Davamızın hizmetimize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz an koşarak geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görevden alınma tasarrufu Sayın Genel Başkanımıza ait olup, başta Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inanıyoruz."

bahceli_istedi_gorevden_alindilar311201764.jpeg
 
Göreve başladıklarından beri kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını belirten Kılıç, kendilerine tevdi edilen kutsal bayrağı hep yükseklerde taşımaya özen gösterdiklerini aktardı.
 
Kılıç, gönül rahatlığıyla bayrağı kendilerinden sonra görevi alacak ülküdaşlara teslim ettiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:
 
"İnancımız odur ki bu bayrak hakkettiği daha yüksek yerlerde dalgalanmaya devam edecektir. Ülkemiz şu günlerde adete ateş çemberinden geçmektedir. Bir yanda terör örgütlerinin kıskacı diğer yandan uluslararası ekonomik baskılar devletimizi diz çöktürmeye zorlamaktadır. İşte at izinin it izine karıştığı bu ortamda kurt izini izlememiz elzemdir. Bu kurt izi aşina soylu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izi olmalıdır. Aldığı her kararın altına imzamızı atıyor ve destekliyoruz. İnşallah ülkemiz, liderimizin de siyasete katkılarıyla bu süreçten kurtulacak, düzlüğe çıkacaktır. Bu itibarla görevi bizden sonra devralan değerli il başkanımıza ve ekibine başarılar dilerim."
 
Bir gazetecinin "referandum süreciyle ilgili görevden alındığınız iddia ediliyor" sorusuna Kılıç, "Hayır, kesinlikle. Konuşmamda da ifade ettiğim üzere, ben kendi adıma söyleyeyim, referandum da 'evet' diyeceğim. Genel Başkanımızı, liderimizi destekliyoruz ve arkasındayız." yanıtını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP Mersin il yönetimi görevden alındıMHP Mersin il yönetimi görevden alındıMHP'de sular durulmuyor. Genel Merkezin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındığı açıklandı.
HDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldıHDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldıVan 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle, gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, serbest bırakıldı.
Erdoğan ve Putin Mart ayında buluşacakErdoğan ve Putin Mart ayında buluşacakAtılan karşılıklı adımlarla hızla normalleşen ilişkiler kapsamında Erdoğan ile Putin, mart ayında ÜDİK toplantısı kapsamında biraraya gelecek.
Milyonluk fatura sonrası kritik karar!Milyonluk fatura sonrası kritik karar!TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM divan üyelerinin haberleşme giderleri için düzenleme yapıldığını açıkladı.
HDP'li İdris Baluken tahliye edildiHDP'li İdris Baluken tahliye edildiTerör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, tahliye edildi.
Saadet Partisi referandumda ne yapacak?Saadet Partisi referandumda ne yapacak?Yazar Adnan Öksüz, Temel Karamollaoğlu'nun gazeteci ve yazarlar buluşmasındaki izlenimlerini yazdı. İşte Öksüz'ün, Karamollaoğlu'nun iki cümlesini öne çıkardığı o yazısı...
  • HDP'li Buldan'ın katıldığı 'hayır' kampanyasında olay fotoğraflar30 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
  • Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi30 Ocak 2017 Pazartesi 12:04
  • Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 08:36
  • Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi30 Ocak 2017 Pazartesi 08:22
  • CHP 'hayır'ı rakıda buldu!29 Ocak 2017 Pazar 13:57
  • Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Yeni sistemde CHP ne yapacak?29 Ocak 2017 Pazar 11:26
  • Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da29 Ocak 2017 Pazar 10:47
  • Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması29 Ocak 2017 Pazar 10:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?29 Ocak 2017 Pazar 09:14
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korkudan dağlardan çekilmişler28 Ocak 2017 Cumartesi 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri