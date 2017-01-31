31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyal

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İngiltere Başbakanı May'in Trump'la yaptığı görüşme sonrası jet hızıyla Türkiye'ye gelmesi ve iki ülkede verilen mesajlar Trump yönetiminden Ankara'ya ilk sinyal olarak yorumlandı
Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyal
Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyal Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyal Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyal

Suriye'de ateşkesin sağlanması ve Astana görüşmelerinde masayı kuran Türkiye, bölgedeki tüm gelişmelerde kritik rol üstlenmeye devam ediyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de ateşkes devam ederken ABD yönetimindeki koltuk değişimi bir çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Türkiye Trump'ın özellikle Ortadoğu konusunda düşüncelerinin netleşmesini bekliyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilerin stratejik anlamda çok sağlıklı yürümediğini belirterek "En kısa sürede ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile yüzyüze görüşmeyi temenni ediyorum" dedi.

Ortalıkta 'ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde özerk Kürt bölgesi planı' ve 'Trump'ın güvenli bölgeleri kuracağız sözleri' dolanırken İngiltere Başbakanı May'ın ABD'ye hemen ardından Türkiye'ye yaptığı ziyaret dikkatleri çekti.

İngiltere Başbakanı Theresa May uzun menzilli bir diplomasi trafiğine imza attı. ABD'nin yeni Başkanı Trump'la görüşen ilk Başbakan olan May, ziyaret sonrası hiç bir yere uğramadan direkt olarak Türkiye'ye geldi.

Trump'la görüşen May'in çantasında Suriye, Irak ve Kürt bölgeleri vardı. Görüşmede bu konuların masaya yatırıldığı biliniyor. Görüşme sonrası yapılan açıklamada May ve Trump yakın çalışma kararını vurguladı. Zaten Amerika ve İngiltere'nin Kuzey Irak'taki ortaklığı biliniyor.

MAY'İN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

May ve Trump'ın üzerinde durdukları 'yakın çalışma' cümlesini Türkiye içinde ayrı bir öneme sahip kılan şey ise Trump'la görüştükten sonra jet hızıyla Ankara'ya gelen May'in Ankara'da yaptığı Suriye konusundaki açıklamaları...

"BUGÜN YENİ BİR ORTAKLIK BAŞLATTIK"

Yaptığı açıklamada, Bugün yeni bir stratejik ortaklık başlattıklarını dile getiren May "Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin her zaman önemli olsa da şu anda çok daha hayati nitelikte. Çünkü Türkiye aslında karşı karşıya olduğumuz en çetin ve en ciddi zorluklardan birisinin sınırında yer alıyor. Bu özellikle de terör tehdidi ile mücadelemiz açısından önemli. Türkiye terörle mücadele ve özellikle Suriye'den ayrılan yabancı savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor." dedi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE İLK SİNYAL

Diplomatik açıdan büyük öneme sahip olan bu ziyaret sonrası ortaya çıkan Türkiye-İngiltere arasındaki stratejik işbirliği Türkiye ve Trump yönetimindeki ABD arasında beklenen işbirliğinin ilk sinyali olarak yorumlandı. Bu sinyal diplomasi kulislerinde pozitif bir etki doğurdu.

 

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