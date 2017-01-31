Denktaş’ın ABD’li müzakereci ile tomar anekdotu

Türkiye’nin İngiltere gibi garantör ülkeler gözetiminde Yunanistan’la masaya oturarak, Kıbrıs için yeni müzakerelere başlaması, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın, ABD’li bir müzakereciyle aralarında geçen tarihi anekdotu akıllara getirdi.

TÜRKEŞ ANLATTI

Milli Gazete’den Ahmet Yavuz, bugünkü köşe yazısında, Başbakan Yardımcısı eski MHP’li Tuğrul Türkeş’in ESAM’da anlattığı sözkonusu anekdotu şöyle aktardı:

“Birleşmiş Milletler, ABD’li bir diplomatı vaktiyle Kıbrıs’a “yeni bir müzakereci” olarak atar. “Müzakereci Amerikalı” KKTC’ye gelir.

Kıbrıs’ın kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş da elinde bir tomar kağıt getirir!

Denktaş, “Önce açık adınızı bana takdim edebilir misiniz?” diye söze girer! James Nicholas…. Bilmem ne diye, Denktaş tomar kağıdın en altına yazar.

Konuşmaya başlarlar ama Amerikalı herifin aklı o tomar kâğıtlardadır!

Dayanamaz, sorar:

“O dosyalarda ne var, neden benim uzun adımı en atla yazdınız?”

Kurt siyasetçi Denktaş, BM ve Amerikalıların hak ettikleri cevabı yapıştırır:

“Bugüne kadar sizin gibi Kıbrıs’ı müzakereye gelenlerin isimleri bir tomar kağıt doldurdu! En sonunda da siz varsınız!” deyip kağıtları rulo yapıp masanın kenarına atar!

Sözde Üst Akıl olacak Amerikalı baştan iptal olur! Müzakereler de Kıbrıs’tan bir çakıl taşı alamadan biter!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bu tarihi tavrı, geçen hafta ESAM’da anlattı.

Bağımsız KKTC’mizi feda edip, Rumlarla ortak federe devlet saçmalığı için yeniden müzakereler yapılıyor ya!

Denktaş’ın tomar anekdotu, belki Beştepe ve Çankaya’nın işine yarar. Hatırlatalım ve not düşelim istedik!

Kabin out, Kabine in!

Uçan tekme, sinsi yumruk, gizli ısırık!

Meclis kürsüsünde ahenkle cenk geden saçlar…”