Ünlü iş adamının oğlu kaçırıldı!

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten, oğlu Süleyman Erten'in silahlı bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürerek polis merkezine müracaat etti.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen iş adamı Erten, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den dün saat 10.00'dan bu yana haber alamadığını öne sürdü. Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



CİP YANMIŞ HALDE BULUNDU

Bu sırada, Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracın Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı tespit edildi.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'



İsmail Erten, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Erten, oğlunun Aksu ilçesi Topallı köyünde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini öne sürdü. Oğlunu kaçıran kişinin kendileriyle irtibat kurmadığını kaydeden Erten, "Oğlumu kaçırdığı belirtilen S.K. ile bir husumetim yok. Neden kaçırıldığını bilmiyorum. Oğlumla arasında bir sorun var mı onu da bilmiyorum. Polis ekipleri oğlumdan iz bulmak için çalışıyor. Umarım bunu yapanlar cezasını çeker." dedi.