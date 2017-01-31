557 günde 10 bin terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında ülke genelinde 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte ait 145 bin patlayıcı madde, 6 bin üzeri silah, 15 bin'i aşkın bomba güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.
F-16'LAR NEFES ALDIRMADI
Terör örgütü PKK ile mücadelede hava harekatlarında F-16'lar ve silahlı İHA'lar örgüte nefes aldırmadı.
TERÖR SALDIRILARINDA
Terör örgütü PKK'nin ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmaya hedefleyen terör saldırılarında 343 sivil, 823 güvenlik güçlerimiz şehit oldu.