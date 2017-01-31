Bu lezzeti tatmayan var mı?

Yozgat’ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı, köy odalarında vatandaşları bir araya getiriyor.

Av hayvanları, hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı, asırlardır komşu ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor.

Köy odasında arabaşı geleneğini sürdüren, Sarıkaya ilçesine bağlı Ilısu köyü muhtarı Kömüş Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişimizden gelen bu kültürü köy odamızda yaşatmaya çalışıyoruz. Arabaşı, birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yıkılmaz da kış mevsimi geldiğinde köy odası geleneğinin yaşatıldığını, köy halkının kahveye veya başka yerlere gitmek yerine burayı tercih ettiğini belirtti.

Sıcak çorbayla soğuk hamurun buluşması

Arabaşı çorbası kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor.

Arabaşının hamuru un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor.

Kaşığa önce soğuk hamur, ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.