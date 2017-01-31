MHP'nin kalesi Ankara Gölbaşı teşkilatında 'Hayır' depremi

MHP'nin Ankara'daki kalelerinden biri olan Gölbaşı ilçe teşkilatından neler oluyor? Referandum süreciyle birlikte Gölbaşı İlçe başkan Mahmut Aksoy ve beraberindeki yönetim Genel Merkez tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir. Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayır'da kalın” ifadelerini kullandı.

MHP son yerel seçimlerden Gölbaşı'ndan yüzde 41 oy alarak çıkmıştı.