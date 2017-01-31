Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arjantin'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ilk durağı olan Arjantin'de diplomat ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde (CARİ) düzenlenen çalışma kahvaltısında bazı Arjantinli büyükelçiler, dışişleri bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle buluştu.

Arjantin'in en önemli düşünce kuruluşlarından olan CARİ'de, ülkeyi ziyaret eden uluslararası kuruluş başkanları ve devlet adamları sunum yapıyor. Toplantı salonunun girişinde sergilenen fotoğraflar arasında Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra 4 Nisan 1995'te CARİ'yi ziyaret eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fotoğrafı da yer alıyor.

Toplantının tamamlanmasının ardından CARİ'den ayrılan Çavuşoğlu, başkent Buenos Aires'teki San Martin Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra tarafından karşılanan Çavuşoğlu, milli marşların ardından anıta çelenk bıraktı.

Çavuşoğlu ve mevkidaşı Malcorra, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmeler için anıtın yakınında bulunan San Martin Sarayı'na yürüyerek gitti.

Bakan Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat arasındaki Latin Amerika turu kapsamında Arjantin'in yanı sıra Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı ziyaret edecek.