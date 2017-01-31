31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı

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Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı
Sırbistan ile Türkiye arasında terör ve organize suçla mücadelede iş birliğine yönelik plan hazırlanacak.
Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldı

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'yi kabul etti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede terör ve organize suçla mücadele alanlarında iki ülke arasında iş birliğine yönelik plan hazırlanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Sırbistan ile Türkiye'nin terör ve organize suçla mücadelenin geliştirilmesinde gerekli imkanlara sahip olduğu ifade edildi.

Yasadışı geçişlerin engellemesinde mutabık

Sığınmacı krizinde yasadışı geçişlerin engellenmesi noktasında iki ülkenin de mutabık olduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye ve Sırbistan'ın yasa dışı sınır geçişlerine kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaşma sağladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca organize suçla mücadelede iki ülke polisi arasında iş birliği sağlanması konusunun da ele alındığı belirtilerek, bu alanda karşılıklı olarak eğitim programlarının düzenlenebileceği bildirildi.

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