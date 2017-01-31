31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 86.370 0.15
  • Altın: 146,220 0.70
  • Dolar: 3,7923 0.15
  • Euro: 4,0634 0.44

CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü

»
CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü
Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimlerinin dünyadaki örneklerine bakıldığında, Türkiye’deki sistemin daha ileri olduğu ortaya çıktı.
CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü

Muhalefetin, anayasa değişikliğinin ardından ‘anti demokratik’ bularak eleştirdiği Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimlerinin dünyadaki örneklerine bakıldığında, Türkiye’deki sistemin daha ileri olduğu ortaya çıktı.

Anayasa değişikliğini engellemek için kılıktan kılığa giren muhalefetin, yargı yalanı elinde patladı. "Cumhurbaşkanı yargıyı tek başına şekillendirecek. Seçtiği üyeler Cumhurbaşkanını yargılamaz" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimlerinin dünyadaki uygulamalardan daha ileri noktada olduğu görülüyor.

Muhalefetin "Cumhurbaşkanı yargıya tek başına şekillendirecek. Seçtiği üyeler Cumhurbaşkanını yargılamaz" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimlerinin dünyadaki uygulamalardan daha ileri noktada olduğu görülüyor.

TÜRKİYE: Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. TBMM; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden gizli oylamayla seçecek. Cumhurbaşkanı ise; 3 üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi YÖK'ün kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden seçeçek. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi yöneticiler, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçip mahkemeye gönderecek.

DİĞER ÜLKELER…

İNGİLTERE: Bir başkan, bir başkan vekili ve 10 üyeden oluşuyor. Yasama ve yürütmenin anayasal denetimi bu mahkeme tarafından yapılıyor, mahkeme hukuki fikir beyan etme yetkisine sahip.

ALMANYA: Anayasa Mahkemesi federal yargıç ve üyelerden oluşuyor; üyelerin yarısı Federal Meclis, diğer yarısı da Federal Konsey tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının atanma, görevden alma, emekliye ayrılma işlemlerini gerçekleştiriyor.

FRANSA:Anayasa Konseyi 9 üyeden oluşuyor. Üyelerden üçü cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi Başkanı, üçü de Senato Başkanı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanı Konseyin doğal üyesi.

İSVEÇ:Yargı sisteminde Anayasa mahkemesi bulunmuyor. Yasalara karşı dava açılamıyor. Tasarılar Parlamentoya sunulmadan önce Yüksek Hakem Heyeti tarafından inceleniyor.

ABD: Yüksek Mahkemenin 9 üyesi de başkan tarafından tayin ediliyor. Ancak Senatonun onayı gerekiyor.

MEKSİKA: 11 Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme üyeleri, Senatonun üçte iki oyuyla devlet başkanı tarafından seçilen adayları onaylamasını takiben atanıyorlar.

BREZİLYA: 11 Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme üyeleri başkan tarafından Senatonun onayı ile atanıyor.

ARJANTİN: Yüksek Mahkeme yargıçlarının atamasını devlet başkanı yapıyor, ancak bunun için Senatonun üçte ikisinin oyu gerekiyor.

G. KORE: 9 yargıçtan oluşuyor. Başkan atıyor.

Star

.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meral Akşener hayır platformu kurduMeral Akşener hayır platformu kurduCumhurbaşkanlığı sistemine karşı olan MHP'liler referandum sürecinde izleyeceği yol haritasını platform çalışması ile şekillendirecek.
"Yazıcıoğlu, sivil bir siyaset anlayışını savundu""Yazıcıoğlu, sivil bir siyaset anlayışını savundu"BBP Yüksek İsti̇şare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun çoğulcu ve sivil bir siyaset anlayışını savunduğunu belirtti.
Karakoçan Belediyesine kayyum atandıKarakoçan Belediyesine kayyum atandıİçişleri Bakanlığı, Elazığ’ın Karakoçan İlçe Belediyesine kayyum olarak ilçe kaymakamını atadı.
CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttüCHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttüAnayasa Mahkemesi’ne üye seçimlerinin dünyadaki örneklerine bakıldığında, Türkiye’deki sistemin daha ileri olduğu ortaya çıktı.
Teröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldıTeröre karşı yeni işbirliğinde adım atıldıSırbistan ile Türkiye arasında terör ve organize suçla mücadelede iş birliğine yönelik plan hazırlanacak.
Dışişleri'nden Kanada'daki cami saldırısına kınamaDışişleri'nden Kanada'daki cami saldırısına kınamaDışişleri Bakanlığı Kanada'nın Quebec kentinde 6 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı.
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arjantin'de31 Ocak 2017 Salı 13:21
  • Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ve çocuklarla buluştu31 Ocak 2017 Salı 13:21
  • MHP'nin kalesi Ankara Gölbaşı teşkilatında 'Hayır' depremi31 Ocak 2017 Salı 13:03
  • Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki31 Ocak 2017 Salı 12:30
  • MHP Mersin il yönetimi görevden alındı31 Ocak 2017 Salı 11:44
  • HDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldı31 Ocak 2017 Salı 09:25
  • Erdoğan ve Putin Mart ayında buluşacak31 Ocak 2017 Salı 09:00
  • Milyonluk fatura sonrası kritik karar!31 Ocak 2017 Salı 07:20
  • HDP'li İdris Baluken tahliye edildi30 Ocak 2017 Pazartesi 16:05
  • Saadet Partisi referandumda ne yapacak?30 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri