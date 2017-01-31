31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Meral Akşener hayır platformu kurdu

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Meral Akşener hayır platformu kurdu
Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olan MHP'liler referandum sürecinde izleyeceği yol haritasını platform çalışması ile şekillendirecek.
Meral Akşener hayır platformu kurdu Meral Akşener hayır platformu kurdu Meral Akşener hayır platformu kurdu

Meral Akşener, daha önce muhalif MHP'liler olarak referandum sürecinde 'hayır' için çalışacaklarını duyurmuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yürütecekleri kampanyanın ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Bir platform oluşturup sadece MHP tabanına değil, -MHP tabanı zaten yüzde 70-80 hayır diyor tüm seçmenlere sesleneceğiz"

PLATFORMA KATILAN İSİMLER

Hayır platformunda Meral  Akşener önderliğinde Sadi Somuncuoğlu, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Ogan, Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu isimleri yer alıyor.

Ajanslar

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