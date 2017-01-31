31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'

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İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yi 'yeni gerginlik yaratmaması' konusunda uyardı.
İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın' İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın' İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'

Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Zarif, ülkesinin gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin P5+1 ülkeleri ile yapılan nükleer anlaşmanın ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarının bir parçası olmadığını söyledi.

ABD'nin İran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin suçlamasını ne doğrulayan ne de yalanlayan Zarif, ülkesinin hiçbir zmaan  bir başka ülkeye saldırmak için bu füzeleri kullanmayacağını savundu.

'İRAN BU FÜZELERİ BAŞKA BİR ÜLKEYE SALDIRMAK İÇİN KULLANMAYACAK'

Bu denemelerin nükleer anlaşmayı onaylayan BM kararlarının parçası olmadığını vurgulayan Zarif "Bu füzeler nükleer anlaşmanın parçası değil. İran bir başka ülkeye saldırmak için İran'da üretilen füzeleri hiçbir zaman kullanmayacak" dedi.

Zarif "Hiçbir İran yapımı füze nükleer savaş başlığı taşıması için üretilmedi' ifadelerini kullandı.

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