31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı

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"Bora" ismi verilen ve şimdiye kadar hiç duyurulmayan füze savunma sistemi projesinde sona gelindi
Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı
Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı

2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.

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Henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da, uzun menzilli olması, 1000 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da füze sisteminin minimum menzilde bile Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi menzili içerisinde görmesini sağlıyor.

Savunma kaynakları füze sistemlerinin TSK'ya teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak sitedeki açıklamada, "Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Habertürk

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