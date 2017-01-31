Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'ta

Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, duruşmaya hazırlık tutanağı da tamamlandı.
Buna göre, mahkeme tarafından, davanın Sincan Cezaevi kampüsü içinde yeni inşa edilen duruşma salonunda 20-23 Şubat tarihlerinde görülmesine karar verildi.
Müşteki Fahri Kasırga'nın dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM'ye duruşma günü ve saatinin tebliğine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamını da kararlaştırdı.
İddianame
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın "müşteki" olduğu iddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin sanık olarak yer aldı.
İddianamede, eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Barış ve Kalyoncu'nun, FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede 26 şüphelinin tutuklu, bir zanlının ise firari olduğu belirtildi.
- Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!Gözaltındaki generalin cebinden çıktı! 'Poşeti al, yok et'Akademisyenlere FETÖ gözaltısıFelç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!Kadir Topbaş 15 Temmuz'da neden ABD’den dönmedi?İstiklal Caddesi'nde panik! Baygınlık geçirdilerFahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'taMHP'de son sözü Semih Yalçın söyledi!Milyonlarca emekliye müjde! Bakan tarih verdiİran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:41 Güneş 08:09 Öğle 13:25 İkindi 16:02 Akşam 18:27 Yatsı 19:49
- 6°C Adana
- -3°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 1°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -4°C Ankara
- 13°C Antalya
- -3°C Artvin
- 8°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 86.601 0.42
- Altın: 146,392 0.82
- Dolar: 3,7793 -0.20
- Euro: 4,0637 0.45
Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'ta
Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, duruşmaya hazırlık tutanağı da tamamlandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bu lezzeti tatmayan var mı?
- MHP'li başkandan Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
- El Bab'tan son fotoğraf!
- 'Mutsuz oldum boşandım' sözüne öyle bir cevap verdi ki..
- Bakan Tüfenkci'nin acı günü
- Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı
- Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
- Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti
- Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
- Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..
- Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı
- Alparslan Kuytul şaşırtmadı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.