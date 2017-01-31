31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 6°C Adana
    • -3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 86.601 0.42
  • Altın: 146,392 0.82
  • Dolar: 3,7793 -0.20
  • Euro: 4,0637 0.45

Akademisyenlere FETÖ gözaltısı

»
PAÜ'lü akademisyenlere yönelik operasyonda, aralarında profesörlerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı
Akademisyenlere FETÖ gözaltısı
Akademisyenlere FETÖ gözaltısı Akademisyenlere FETÖ gözaltısı Akademisyenlere FETÖ gözaltısı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) görevli 15 akademisyen gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PAÜ'de aralarında profesörlerin de bulunduğu 22 üniversite çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.
PAÜ Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlerden 15'i gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen zanlıların ikametleri ile üniversitedeki odalarında arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!MEB liseler arası 15 Temmuz konulu hikâye, şiir ve deneme yarışması düzenledi. Birinci olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bir yurtdışı gezisine katılacak.
Gözaltındaki generalin cebinden çıktı! 'Poşeti al, yok et'Gözaltındaki generalin cebinden çıktı! 'Poşeti al, yok et'Elazığ’da FETÖ/PDY'den gözaltındaki bir generalin cebinden, “Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonundaki klimanın üzerindeki poşeti al yok et” yazılı not çıktı.
Akademisyenlere FETÖ gözaltısıAkademisyenlere FETÖ gözaltısıPAÜ'lü akademisyenlere yönelik operasyonda, aralarında profesörlerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı
Kadir Topbaş 15 Temmuz'da neden ABD’den dönmedi?Kadir Topbaş 15 Temmuz'da neden ABD’den dönmedi?15 Temmuz'da ABD'den neden dönmediği ile ilgili İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde panik! Baygınlık geçirdilerİstiklal Caddesi'nde panik! Baygınlık geçirdilerBeyoğlu'nda tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, İstiklal Caddesi'nde sinema salonu, restoranlar ve bowling salonunun bulunduğu bir binaya sıçradı.
Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'taFahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'taFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 kişi hakkında açılan dava 20 Şubat Pazartesi günü görülmeye başlanacak.
  • Türkiye'nin son nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi!31 Ocak 2017 Salı 13:00
  • Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu31 Ocak 2017 Salı 12:51
  • 557 günde 10 bin terörist öldürüldü!31 Ocak 2017 Salı 12:37
  • Ünlü iş adamının oğlu kaçırıldı!31 Ocak 2017 Salı 12:31
  • Hayvana ait sanılan kemikler onun çıktı31 Ocak 2017 Salı 11:42
  • Ezana hakaret eden CHP'li Kadıgil gözaltına alındı31 Ocak 2017 Salı 11:34
  • El Bab şehidinin hikayesi yürek burktu31 Ocak 2017 Salı 11:30
  • 13 adımda FETÖ’den tutuklanma kriterleri açıklandı31 Ocak 2017 Salı 11:23
  • Milli Gazete'den çok çarpıcı manşet:GüvenmiyoRUM31 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı31 Ocak 2017 Salı 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri