Kardak krizi 21'inci yılı geride bırakırken, bugün Ege Denizi'nde 45 dakika süren gerginlik oldu.
Sahil güvenlik ekiplerine ait 1'i karakol botu olmak üzere 5 botla Türk askeri, Kardak kayalıkları çevresindeki bekleyişini sürdürüyor. Saat 11.00'de Kardak kayalıklarına gelen 2 Yunan sahil güvenlik botunun kayalıkları geçerek Türk karasularına girmesi üzerine, Türk askeri müdahale etti
Yunan botları, Türk sularından çıkarıldı. Yunan botları daha sonra, Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası yakınlarına çekilince gerginlik de sona erdi. Türk askerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Kardak'ta sıcak dakikalar.. Anında müdahale edildi
Kardak krizi 21'inci yılı geride bırakırken, bugün Ege Denizi'nde 45 dakika süren gerginlik oldu.
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