31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 6°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 86.266 0.03
  • Altın: 146,594 0.96
  • Dolar: 3,7835 -0.09
  • Euro: 4,0701 0.61

Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...

»
Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...
Kolombiya'da FARC ile hükümet arasında yapılan barış anlaşması çerçevesinde son militan grup silahlarını bırakmak için toplanma alanlarına hareket etti.
Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi... Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi... Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...

Kolombiya Devrimci Silah Güçleri (FARC) son kez silahlarıyla yollara düştü. Ancak bu sefer silahları teslim etmek için taşıyorlar. Hükümet ile varılan anlaşma kapsamında 4 binden fazla FARC militanı toplanma alanlarına gelerek silahlarını bırakıyor.

Hepsi bulundukları bölgelerden ayrılıp Meta, Putumayo, Cauca ve Antioquia  gibi iç savaştan büyük oranda etkilenmiş bölgelerdeki toplanma alanlarına gidiyor. Toplanmanın bir kaç günde tamamlanması bekleniyor. 

Birleşmiş Milletler ve Yüksek Barış Konseyinden yetkililer militanların yürüyüşüne eşilik ediyor.  BM ve Barış Konseyi yetkilileri tarafından barışın sağlanması için gönüllü militanların ellerinde silahlarıyla yola çıktıkları, böylece 4 binden fazla FARC  militanının 36 ayrı bölgeden silah bırakma bölgelerine doğru son yürüyüşünün başlamış olduğu belirtildi.

jd15h_1485851984_8118.jpeg

260 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış  anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy  kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun  görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım  2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono  tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6  milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildiSelahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildiHDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu tabut başında hatıra fotoğrafı çektirdiKemal Kılıçdaroğlu tabut başında hatıra fotoğrafı çektirdiCenaze namazı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu yanına gelen vatandaşların hatıra fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi.
BM'den skandal FETÖ kararı!BM'den skandal FETÖ kararı!Birleşmiş Milletler mahkemesi, FETÖ'den tutuklu yargıç Aydın Sefa Akay hakkında serbest bırakılması kararını verdi.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandıHDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandıHDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...Kolombiya'da FARC ile hükümet arasında yapılan barış anlaşması çerçevesinde son militan grup silahlarını bırakmak için toplanma alanlarına hareket etti.
Türkiye'nin en büyük sürüngeni ölü bulundu!Türkiye'nin en büyük sürüngeni ölü bulundu!Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" sarnıçta ölü bulundu.
  • Ankara'da hareketli saatler!31 Ocak 2017 Salı 15:15
  • Kardak'ta sıcak dakikalar.. Anında müdahale edildi31 Ocak 2017 Salı 15:11
  • Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!31 Ocak 2017 Salı 15:00
  • Gözaltındaki generalin cebinden çıktı! 'Poşeti al, yok et'31 Ocak 2017 Salı 14:49
  • Akademisyenlere FETÖ gözaltısı31 Ocak 2017 Salı 14:45
  • Kadir Topbaş 15 Temmuz'da neden ABD’den dönmedi?31 Ocak 2017 Salı 14:19
  • İstiklal Caddesi'nde panik! Baygınlık geçirdiler31 Ocak 2017 Salı 14:17
  • Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava 20 Şubat'ta31 Ocak 2017 Salı 14:08
  • Türkiye'nin son nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi!31 Ocak 2017 Salı 13:00
  • Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu31 Ocak 2017 Salı 12:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri