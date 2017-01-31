31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi

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Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi
HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.
Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildi

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtiliyordu. 

DİYARBAKIR OLAYLARI

Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanarak,  6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulanıyordu.

142 YILA KADAR HAPİS

İddianamade Demirtaş'ın "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor. 

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