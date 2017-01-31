ABD'den PKK'nın Suriye koluna zırhlı araç

ABD'nin, yönetimi Donald Trump'ın devralmasının ardından da Suriye'de terör örgütü PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteği sürüyor.

Uluslararası haber ajansları, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ilk kez zırhlı araç verdiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki SDG'nin sözcüsü Talal Silo'nun açıklamasına göre, zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar dört veya beş gün önce geldi.

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana ABD'nin SDG'ye desteğinin genişlediği ortaya çıktı.

ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİLER

Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni bir destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu belirtti ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk" dedi.

Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden daha fazla- tam destek sinyalleri var" ifadesini kullandı.

"SDG'YE VERİLEN SİLAHLAR, TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILMAMALI"

Öte yandan ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a, Rakka’nın terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılması için Suriyeli Kürtleri silahlandırmasını tavsiye etti. Ancak Blinken, silahların PKK’nın eline geçmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Blinken, "SDG’ye verdiğimiz her destek sadece Rakka operasyonuyla kısıtlanmalı. Amerikan özel kuvvetleri, SDG’nin kendisine sağlanan kaynakları sadece Rakka için kullandığından emin olmalı. Bu silahlar Türkiye’ye karşı kullanılmamalı" ifadesini kullandı.

Blinken, "Trump, Türkiye’nin PKK ile mücadelesine ABD’nin desteğini iki katına çıkarmalı. Irak’taki Kandil dağlarında saklanan örgüt liderlerinin bulunmasına yardım etmeli" diye ekledi.