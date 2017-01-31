31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor

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MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı MTV ilk taksit ödemeleri bugün saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.
MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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