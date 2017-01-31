Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
- Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktıHakim Halil Soğuksu meslekten ihraç edildiişte Güne Damga Vuran ManşetlerMTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor"Hayırcılar" partiler üstü birleşmek için harekete geçtiTrump'tan Türkiye'ye ilk sinyalAgario Furyası Devam Ediyor!Uçak bileti fiyatlarıSigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzakABD'den PKK'nın Suriye koluna zırhlı araç
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:41 Güneş 08:09 Öğle 13:25 İkindi 16:02 Akşam 18:27 Yatsı 19:49
- 6°C Adana
- -3°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -4°C Ankara
- 12°C Antalya
- -3°C Artvin
- 10°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 86.316 0.09
- Altın: 147,087 1.30
- Dolar: 3,7792 -0.20
- Euro: 4,0715 0.65
MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MTV ödeme sistemi saat 22:00'da kapanıyorGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı MTV ilk taksit ödemeleri bugün saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.
Bankalara kredi kartı cezası!Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket eden bankalara yönelik yasal işlem başlatıldı.
Milyonlarca emekliye müjde! Bakan tarih verdiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AA'nın sorularını cevapladı.
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Piyasalar reytingcileri takmadıÜlkeyi ekonomik bunalıma sokmak için not silahını çekenler hayal kırıklığına uğradı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yasak sonrası Müslüman çocuğa kelepçe!
- Bu lezzeti tatmayan var mı?
- MHP'li başkandan Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
- El Bab'tan son fotoğraf!
- 'Mutsuz oldum boşandım' sözüne öyle bir cevap verdi ki..
- Bakan Tüfenkci'nin acı günü
- Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı
- Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
- Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti
- Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
- Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..
- Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.