31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

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Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ertan Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi! AK Parti'yi sarsan ölüm haberi! AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Alınan bilgiye göre, geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konan, dün fenalaşması üzerine kalbi durduktan sonra doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Şahin, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntülü haberi aldıklarını belirterek, "Acımız büyük. Kendisi Kozlu için güzel şeyler yapmaya çalışıyordu. Kendisini en son iki hafta önce hastanede ziyaret etmiştik. Gayet iyi ve umutluydu. Değerli bir belediye başkanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah yakınlarına sabırlar versin." dedi. 

AK Parti'den 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Şahin, geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konmasının ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye başlamıştı. Bir süre önce tekrar hastaneye yatan ve dün kalbi duran Ertan Şahin, doktorların müdahalesi sonucu yaşama döndürülmüştü.

ERTAN ŞAHİN KİMDİR

1967 yılında Kozlu”da doğan Ertan Şahin, ilk ve orta öğrenimini Kozlu”da, Lise öğrenimini Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Şahin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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