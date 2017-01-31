01 Şubat 2017 Çarşamba4 C.Evvel 1438
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CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li meclis üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Parti Meclisi is üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Soruşturma savcısı Kadıgil’i "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Duruşmadan sonra gözaltına alındı

Kadıgil, bu sabah, İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti. Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarılan Kadıgil, ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdikten sonra, polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. 

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