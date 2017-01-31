01 Şubat 2017 Çarşamba4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:08Öğle 13:25İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • 0°C Adana
    • -6°C Adıyaman
    • -11°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -6°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 86.296 0.07
  • Altın: 146,959 1.21
  • Dolar: 3,7820 -0.13
  • Euro: 4,0821 0.91

Merkel İsveç'te

»
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Terörizmle mücadele etmek yerine halkın inancına karşı çıkmak gerekmiyor” dedi.
Merkel İsveç'te
Merkel İsveç'te Merkel İsveç'te Merkel İsveç'te

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdiği İsveç ziyareti kapsamında İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven ile bir araya geldi. Görüşmede, son günlerde tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar, İngiltere’nin AB’den ayrılması, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gelen mülteci sorunları, gelecekte AB'de ne gibi çalışmalar yapılması konuları ele alındı. Merkel ve Löfven görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merkel, Türkiye ve AB arasında varılan mülteci anlaşmasının aynısının Libya, Cezayir, Tunus ile de yapılması gerektiğini ifade etti. Merkel, Trump’ın göçmen yasağına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, “Terörizmle mücadele etmek yerine halkın inancına karşı çıkmak gerekmiyor” dedi.

Löfven ise, “Kanada'nın Quebec eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Duygularımız, acılarımız kurbanların aileleriyle birlikte” ifadesini kullandı.
Merkel’in İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a bir nezaket ziyaretinde bulunması da bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkel İsveç'teMerkel İsveç'teAlmanya Başbakanı Angela Merkel, İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Terörizmle mücadele etmek yerine halkın inancına karşı çıkmak gerekmiyor” dedi.
Fransız polisi parlamentoyu bastı!Fransız polisi parlamentoyu bastı!Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope'ye çalışmadığı halde milletvekili maaşı ödenmesinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma kapsamında meclise baskın yaptı.
İngiltere'de mültecilere skandal muamele!İngiltere'de mültecilere skandal muamele!İngiltere Parlamentosu İç İlişkiler Komisyonu, bazı sığınmacıların fare ve böceklerin istilasına uğramış evlere yerleştirildiğini bildirdi.
Trump destekçisine meydan dayağı!Trump destekçisine meydan dayağı!Donald Trump'ın vize kararı ülke genelinde protesto edilmeye devam ederken, Trump destekçilerine saldırılar başladı.
Suudi Prens'ten uçakta 'şahin' şov!Suudi Prens'ten uçakta 'şahin' şov!Sahibi olduğu yırtıcı kuşları uçakla taşımak için 80 bilet alan Suudi Prens, sosyal medyayı salladı.
Trump'tan Türkiye'ye ilk sinyalTrump'tan Türkiye'ye ilk sinyalİngiltere Başbakanı May'in Trump'la yaptığı görüşme sonrası jet hızıyla Türkiye'ye gelmesi ve iki ülkede verilen mesajlar Trump yönetiminden Ankara'ya ilk sinyal olarak yorumlandı
  • ABD'den PKK'nın Suriye koluna zırhlı araç31 Ocak 2017 Salı 16:13
  • Felç mi, yoksa öldü mü? Esed günlerdir kayıp!31 Ocak 2017 Salı 14:30
  • İran ABD'yi uyardı: 'Gerginlik yaratmayın'31 Ocak 2017 Salı 13:29
  • ABD’li devlerden Trump’a karşı atak31 Ocak 2017 Salı 09:57
  • S.Arabistan'ın savaş gemisi roketle vuruldu31 Ocak 2017 Salı 09:48
  • ABD'den BM'ye acil toplantı çağrısı!31 Ocak 2017 Salı 09:05
  • Trump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldı31 Ocak 2017 Salı 08:36
  • Camiler hedefte31 Ocak 2017 Salı 08:24
  • Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!31 Ocak 2017 Salı 08:13
  • Almanlar bu iki fotoğrafı konuşuyor31 Ocak 2017 Salı 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri