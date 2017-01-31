31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 2°C Adana
    • -5°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 86.296 0.07
  • Altın: 147,215 1.39
  • Dolar: 3,7760 -0.29
  • Euro: 4,0731 0.68

Hazine baskın haberlerini yalanladı!

»
Hazine baskın haberlerini yalanladı!
Hazine Müsteşarlığı, bünyesinde çalışan personele yönelik bugün polis ekiplerince herhangi bir operasyon yapıldığı haberlerini yalanladı.
Hazine baskın haberlerini yalanladı! Hazine baskın haberlerini yalanladı! Hazine baskın haberlerini yalanladı!

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün çeşitli medya kuruluşlarında, "Hazine Müsteşarlığına operasyon, gözaltılar var, İzmir'deki 'Askeri Casusluk ve Kumpası' davası soruşturması" başlıklı haberlerin yer aldığı, bu haberlerde, İzmir'deki askeri casusluk ve kumpas soruşturması kapsamında, Hazine Müsteşarlığında operasyon başlatıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve aramaların hala devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.

HAZİNENİN AÇIKLAMASI

Bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bu haberler nedeniyle kamuoyunda sanki öğle saatlerinde müsteşarlık çalışanlarına yönelik bir operasyon yapıldığı izleniminin doğduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, haber konusu gözaltılardan sadece bir kişinin aktif çalışan olduğu, bir kişinin de daha önce görevden uzaklaştırıldığı ve diğer kişilerin ise KHK'larla memuriyetten uzaklaştırılan Hazine personeli ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla bugün, kesinlikle, müsteşarlığımız personeline yönelik polis baskını şeklinde herhangi bir operasyon yapılmamıştır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hazine baskın haberlerini yalanladı!Hazine baskın haberlerini yalanladı!Hazine Müsteşarlığı, bünyesinde çalışan personele yönelik bugün polis ekiplerince herhangi bir operasyon yapıldığı haberlerini yalanladı.
Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tüfenkci’ye taziye telefonuKılıçdaroğlu’ndan Bakan Tüfenkci’ye taziye telefonuCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi, annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı.
Ankara'da hareketli saatler!Ankara'da hareketli saatler!Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların bulunduğu otomobilin çarptığı yaya öldü.
Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktıSır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı"Bora" ismi verilen ve şimdiye kadar hiç duyurulmayan füze savunma sistemi projesinde sona gelindi
Hakim Halil Soğuksu meslekten ihraç edildiHakim Halil Soğuksu meslekten ihraç edildiHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Diyarbakır'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan hakim Halil Soğuksu meslekten ihraç edildi.
Selahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildiSelahattin Demirtaş iddianamesi kabul edildiHDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu tabut başında hatıra fotoğrafı çektirdi31 Ocak 2017 Salı 16:01
  • BM'den skandal FETÖ kararı!31 Ocak 2017 Salı 15:53
  • HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı31 Ocak 2017 Salı 15:37
  • Silah bırakıyorlar! İlk fotoğraflar geldi...31 Ocak 2017 Salı 15:28
  • Türkiye'nin en büyük sürüngeni ölü bulundu!31 Ocak 2017 Salı 15:24
  • Ankara'da hareketli saatler!31 Ocak 2017 Salı 15:15
  • Kardak'ta sıcak dakikalar.. Anında müdahale edildi31 Ocak 2017 Salı 15:11
  • Bu yarışmayı kazanan Erdoğan'la geziye çıkacak!31 Ocak 2017 Salı 15:00
  • Gözaltındaki generalin cebinden çıktı! 'Poşeti al, yok et'31 Ocak 2017 Salı 14:49
  • Akademisyenlere FETÖ gözaltısı31 Ocak 2017 Salı 14:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri