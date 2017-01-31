Hazine baskın haberlerini yalanladı!

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün çeşitli medya kuruluşlarında, "Hazine Müsteşarlığına operasyon, gözaltılar var, İzmir'deki 'Askeri Casusluk ve Kumpası' davası soruşturması" başlıklı haberlerin yer aldığı, bu haberlerde, İzmir'deki askeri casusluk ve kumpas soruşturması kapsamında, Hazine Müsteşarlığında operasyon başlatıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve aramaların hala devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.

HAZİNENİN AÇIKLAMASI

Bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bu haberler nedeniyle kamuoyunda sanki öğle saatlerinde müsteşarlık çalışanlarına yönelik bir operasyon yapıldığı izleniminin doğduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, haber konusu gözaltılardan sadece bir kişinin aktif çalışan olduğu, bir kişinin de daha önce görevden uzaklaştırıldığı ve diğer kişilerin ise KHK'larla memuriyetten uzaklaştırılan Hazine personeli ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla bugün, kesinlikle, müsteşarlığımız personeline yönelik polis baskını şeklinde herhangi bir operasyon yapılmamıştır."