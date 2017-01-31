31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
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İngiltere'de mültecilere skandal muamele!

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İngiltere'de mültecilere skandal muamele!
İngiltere Parlamentosu İç İlişkiler Komisyonu, bazı sığınmacıların fare ve böceklerin istilasına uğramış evlere yerleştirildiğini bildirdi.
İngiltere'de mültecilere skandal muamele! İngiltere'de mültecilere skandal muamele! İngiltere'de mültecilere skandal muamele!

Komisyon, İngiltere'nin sığınmacılara yönelik barınma imkanlarıyla ilgili rapor yayımladı.

"UTANÇ VERİCİ"

İngiliz vekiller raporda, hükümetin sığınmacılara sağladığı barınma sisteminin ihale temelli olmasını eleştirerek, sistemin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, "Komisyon, devletin bazı yüklenici firmalar tarafından sağlanan sığınmacı evlerini rezil halde buldu. Savunmasız kişilerin bu şartlar altında yaşamaya bırakılması utanç verici." ifadesi yer aldı.

Hükümete, yerel idarelerle birlikte çalışılması çağrısının yapıldığı raporda ayrıca, fare ve böceklerin istilasına uğramış evlerde kalan bazı sığınmacıların ifadelerine yer verildi.

"ÇOCUKLARIMIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUM, MUTFAK FARE DOLU"

Raporda, adı açıklanmayan bir sığınmacının, "Sıçanlar üst kata çıkıyor ve salondaki erzak dolabına giriyor. Çocuklarımın sağlığından endişe ediyorum. İki defa haşereyle mücadele ekibi gönderileceği söylendi ama kimse gelmedi." ifadeleri yer alırken, bir başka sığınmacının ise, "Mutfak fare dolu. Yemek yediğimiz masanın üzerinde geziyorlar." dediği bildirildi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: EVLER DÜZENLİ TEFTİŞ EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rapordaki bulguların inceleneceği kaydedilerek, "Bakanlığımız, ihtiyaçlara uygun şekilde hazırlanmış, güvenilir ve yaşanabilir yerlerin sağlanması konusunda yüklenici firmalarla yakından çalışıyor. Evler, düzenli olarak teftiş ediliyor." iddiasında bulunuldu.

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