01 Şubat 2017 Çarşamba4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:08Öğle 13:25İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • -2°C Adana
    • -5°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -7°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 86.296 0.07
  • Altın: 146,959 1.21
  • Dolar: 3,7820 -0.13
  • Euro: 4,0821 0.91

İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması

»
İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması
İngiliz Bakan Alan Duncan, FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen'in 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştığını söyledi.
İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sorumlu olduğuna inandığını belirterek, "Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Batı'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Duncan, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Birleşik Krallık'ın Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdiği ve yayınlayacağı raporu çerçevesinde komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE TARİHİ BOYUNCA DARBE RİSKİYLE YAŞADI"

"Birçok ülke parmağını sallarken, İngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduğunu anlamaya çalıştığını" kaydeden Duncan, Türkiye'nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası travmayı henüz atlatamadığını, bunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve DEAŞ tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin boyutunun yıkıcı olduğunu dile getiren Duncan, "Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamadı." dedi.

"GÜLEN DEMOKRATİK YAPIYI DEVİRMEYE ÇALIŞTI"

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Duncan, "Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülenci örgütün sorumlu olduğuna inanıyorum. Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" yanıtını verdi.

İşçi Partili bir diğer üye Mark Hendrick'in "Darbe girişiminin Türk hükümeti tarafından önceden bilindiğine" dair iddialar bulunduğunu dile getirmesi üzerine Duncan, şöyle konuştu:

"15 TEMMUZ'UN İNGİLTERE'DEKİ MUADİLİ BÖYLE OLURDU..."

"Türkiye'nin Başbakanıyla darbe girişiminden üç gün sonra bombalanmış bir parlamentoda görüştüm. Konvoyuna da saldırılmıştı. Bunların önceden bilindiğini, düşünmüyorum. Bombalanmış bir parlamentoda, şoku atlamamış, travmayı atlatamamış bir meclis başkanıyla bir araya geldim. Bunun İngiltere’deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall’da tankları yürütmesi, Westminster Köprüsü’nde halka ateş açması, Kraliçe'yi ve Başbakanı öldürmeye çalışması, oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC’yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye'de bunlar yaşandı."

"TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALMADIK, ÇÜNKÜ LONDRA'YA SALDIRMADILAR"

Komisyonunun Muhafazakar Partili üyesi Daniel Kawczynski'nin, "Gülenci örgüt için terör örgütü tanımını kullanır mısınız?" sorusu üzerine İngiliz Bakan, "Hayır. Terör örgütü olarak tanımlamamız için bu yönde bir aktiviteyi gösteren kanıtımız olduğunu düşünmüyorum. Örneğin terör örgütleri listesine almadık. Bizim doğrudan bir tecrübemiz olmadı. Örneğin Londra'ya saldırmadılar." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Askerin organları umut olduAskerin organları umut olduManisa'nın Salihli İlçesi'nde trafik kazasında ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen jandarma er Emre Gacar'ın organları, umut oldu.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil hakkında karar!CHP PM Üyesi Sera Kadıgil hakkında karar!Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP PM üyesi Sera Kadıgil hakkında karar verildi.
CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!CHP'li Bülent Tezcan, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, siyasilerin kafasına göre anayasa yapamayacağını söyledi.
ABD'den YPG'ye zırhlı araç açıklamasıABD'den YPG'ye zırhlı araç açıklamasıABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Suriye Arap Koalisyonu'na zırhlı araç verildiği belirtildi.
İbadi'den Trump'a çağrı: Bu sürpriz oldu...İbadi'den Trump'a çağrı: Bu sürpriz oldu...Trump'a 'bu karardan vazgeç' çağrısı yapan Irak Başbakanı İbadi, kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.
Cezaevine bombalı saldırıCezaevine bombalı saldırıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı.
  • Başkan Görmez açıkladı! Yüzlerce saldırı yaptılar01 Şubat 2017 Çarşamba 01:18
  • İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması01 Şubat 2017 Çarşamba 01:16
  • MGK sona erdi! 6 maddelik bildiri!01 Şubat 2017 Çarşamba 01:11
  • CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.31 Ocak 2017 Salı 22:50
  • AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!31 Ocak 2017 Salı 20:59
  • Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi31 Ocak 2017 Salı 19:57
  • Hazine baskın haberlerini yalanladı!31 Ocak 2017 Salı 19:17
  • Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tüfenkci’ye taziye telefonu31 Ocak 2017 Salı 19:15
  • Ankara'da hareketli saatler!31 Ocak 2017 Salı 18:56
  • Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı31 Ocak 2017 Salı 18:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri