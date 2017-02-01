Başkan Görmez açıkladı! Yüzlerce saldırı yaptılar

Birçok Avrupa ülkesi, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelerden ülkeye girişleri yasaklamasını kınamıştı. Ancak geçen yıl Avrupa'da, camilere yönelik yüzlerce saldırı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump; İran, Irak, Somali, Suriye, Libya, Sudan, Yemen'den ABD'ye girişleri yasaklayan kararı imzaladı. Bunun üzerine ABD'de vatandaşlar sokağa inerken, birçok Avrupa ülkesi de Trump'a tepki gösterdi. Ancak geçen yıl Avrupa'da, Müslümanlar'ın ibadet ve buluşma mekanları olan camilere yüzlerce saldırı düzenlendi.

Kanada'da camiye yapılan terör saldırısına ilişkin konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise, camilere sadece Kanada'da saldırı yapılmadığını belirtti ve Avrupa'da camilere yönelik geçen yıl yapılan saldırı sayısını açıkladı.

Görmez, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı makamında kabul etti.

356 SALDIRI YAPILDI

Cami saldırısının sadece Kanada'da yaşanmadığını ifade eden Görmez, "Sadece Kanada'da değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tespitlerine göre sadece Avrupa'da 2016 yılında 356 caminin saldırıya uğradığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTAYA KONULAN TAVIR İNSANİDİR'

Görmez, şöyle konuştu:

"Kanada'da bu üzücü cami saldırısından sonra da Kanadalı yöneticilerin hem yerel yöneticilerin hem sayın başbakanın halkın gösterdiği tepkiden dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. En önemlisi, ortaya konulan tavır politik bir strateji değil, son derece insani bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. Daha güzel bir dünyayı insanlık olarak birlikte kurmayı Allah bize nasip etsin."