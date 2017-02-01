Olay, 1 Nolu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı.
Patlayıcı, cezaevine isabet etmeyerek cezaevinin yanına düştü ve büyük bir gürültüyle patladı. Çevrede bulunan çok sayıda evin camları kırılırken, olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaparak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
01 Şubat 2017 Çarşamba4 C.Evvel 1438
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Cezaevine bombalı saldırı
Olay, 1 Nolu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı.
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