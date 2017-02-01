01 Şubat 2017 Çarşamba4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:08Öğle 13:25İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • -2°C Adana
    • -5°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -7°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 86.296 0.07
  • Altın: 146,959 1.21
  • Dolar: 3,7820 -0.13
  • Euro: 4,0821 0.91

CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!

»
CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!
CHP'li Bülent Tezcan, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, siyasilerin kafasına göre anayasa yapamayacağını söyledi.
CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler! CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler! CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği konusunda, HDP/PKK ile "hayır" çizgisinde buluşan CHP'den oldukça manidar ve statükocu zihniyete uygun bir çıkış geldi.

"SİYASİLER KAFASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞTİREMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'da katıldığı bir konferansta, siyasilerin her canı istediğinde anayasa değiştiremeyeceğini söyledi.

Tezcan, "Anayasalar o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SİYASİLER HİÇ ANAYASA YAPAMADI

TBMM kurulduktan sonra 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası yürürlüğe girmişti.

Ancak bu ilk anayasanın ardından siyasiler hiç anayasa yapamadı. 1924 yılında yürürlüğe giren anayasa, 1960 darbesiyle yürürlükten kaldırılmış, cunta tarafından 1961 Anayasası millete diretilmişti.

1980 darbesinden sonra oluşturulan 1982 askeri cunta anayasası da halen Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılıyor.

Nisan ayında referandumda halk tarafından oylanacak olan anayasa değişikliği, kuruluş anayasasından sonra siyasilerin ilk anayasası olarak kayıtlara geçecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Askerin organları umut olduAskerin organları umut olduManisa'nın Salihli İlçesi'nde trafik kazasında ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen jandarma er Emre Gacar'ın organları, umut oldu.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil hakkında karar!CHP PM Üyesi Sera Kadıgil hakkında karar!Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP PM üyesi Sera Kadıgil hakkında karar verildi.
CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!CHP ağzındaki baklayı çıkardı! Skandal sözler!CHP'li Bülent Tezcan, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, siyasilerin kafasına göre anayasa yapamayacağını söyledi.
ABD'den YPG'ye zırhlı araç açıklamasıABD'den YPG'ye zırhlı araç açıklamasıABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Suriye Arap Koalisyonu'na zırhlı araç verildiği belirtildi.
İbadi'den Trump'a çağrı: Bu sürpriz oldu...İbadi'den Trump'a çağrı: Bu sürpriz oldu...Trump'a 'bu karardan vazgeç' çağrısı yapan Irak Başbakanı İbadi, kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.
Cezaevine bombalı saldırıCezaevine bombalı saldırıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı.
  • Başkan Görmez açıkladı! Yüzlerce saldırı yaptılar01 Şubat 2017 Çarşamba 01:18
  • İngiltere'den Fetullah Gülen açıklaması01 Şubat 2017 Çarşamba 01:16
  • MGK sona erdi! 6 maddelik bildiri!01 Şubat 2017 Çarşamba 01:11
  • CHP'li Sera Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.31 Ocak 2017 Salı 22:50
  • AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!31 Ocak 2017 Salı 20:59
  • Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi31 Ocak 2017 Salı 19:57
  • Hazine baskın haberlerini yalanladı!31 Ocak 2017 Salı 19:17
  • Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tüfenkci’ye taziye telefonu31 Ocak 2017 Salı 19:15
  • Ankara'da hareketli saatler!31 Ocak 2017 Salı 18:56
  • Sır gibi saklanıyordu! En güçlü yerli ortaya çıktı31 Ocak 2017 Salı 18:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri